Для высококвалифицированных специалистов, а также работников, занятых в профессиях, где прогнозируется существенный дефицит рабочей силы, условия въезда в Латвию будут упрощены, сообщает Neatkariga.

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Об этом договорилась парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Прогнозы Министерства экономики показывают, что в дальнейшем в стране будет остро не хватать высококвалифицированных специалистов в области естественных наук, информационных технологий и инженеров.

После принятия поправок к закону об иммиграции Кабинет министров должен будет разработать список профессий, где прогнозируется существенный дефицит рабочей силы.

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Законопроект предусматривает, что

лицам, которые просят вид на жительство в ЕС, до десяти рабочих дней может быть сокращен срок рассмотрения документов,

а также выдан вид в случаях, если у человека нет соответствующего высшего образования, но он имеет опыт по крайней мере пяти лет работы в соответствующей области.

В дальнейшем иностранцам, которые захотят работать в Латвии как сезонные работники, будут выдаваться долгосрочные визы на срок до шести месяцев в течение 12-месячного периода.

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