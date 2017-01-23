«Не заберете, утопим!». Ультиматум хозяина щенков поверг в шок

Общество по защите животных «Ar sirdi delnā» столкнулось с драматической ситуацией - хозяин новорожденных щенков выдвинул ужасный ультиматум: он утопит животных, если их не заберут.

Защитники надеются спасти малышей от смерти и найти им достойных хозяев. «Банальная ситуация - у одной дворовой собаки родились щенки. А в соцсети был помещен призыв SOS - не заберете, утопим!», - рассказала представительница общества Занда Берзиня-Радзиня.

К счастью, на данный момент удалось договориться с хозяином щенков, что животные проведут необходимое время с мамой, затем их заберут и начнут подыскивать хозяев. Собаки будут вакцинированы и чипированы.

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Автор поста не указал, где именно находятся животные, но, судя по всему, речь идет об Угале под Вентспилсом.