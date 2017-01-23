Вике-Фрейберга: заказчик акции по моему очернению напуган

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

«Печально, что подлых людей возможно пробудить вульгарными средствами, грубой ложью», - прокомментировала поднятый в СМИ ажиотаж о месте на кладбище экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в интервью телеканалу TV3.

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Экс-президент указала, что ее вера в возможности народа, в его духовный и психологический рост с этим ажиотажем подрывается.

«Это часть из старых приемов КГБ. Не только те, кто находится в «мешках КГБ», и среди нас есть тренированные по старой школе люди. Приемы усовершенствованы до уровня высокого искусства. Один способ, как уничтожить человека, - пуля в затылок, второй - уничтожить его характер. Это моральное убийство человека», - поясняет произошедшее экс-президент.

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"Такое моральное убийство происходит волнообразно. Есть акции с первой, второй, третьей фазой.

Они состоят из наглой лжи или фактов, которые очень сильно повернуты, они абсолютно не "по делу". Это стратегически распланированные шаги, направленные против меня как личности, голос которой хотя бы часть народа слушает. Я не могу снять должностное пальто, оставив [президентский] пост. Это тянется за мной как хвост. Спасибо всем, кто выразил свое сочувствие, понимание, предложил помощь. Однако рядом с этими людьми есть и те, которыми манипулируют, а рядом с ними те, кто манипулирует. Исполнитель делает это за плату, так же, как зарабатывает убийца.

У всего этого есть заказчик, который достаточно напуган озвученными мною мыслями в Латвии и за рубежом.

В этом нет никаких сомнений, так как подобные кампании были и раньше.

На вопрос, кто является заказчиком, Вике-Фрейберга ответила, что «с удовольствием хотела бы узнать это точно».

«Мне известен «силуэт», как это происходит, но я продолжаю следить за информацией», - сказала экс-президент.

«Я всегда идеализировала свой народ.

Работая со студентами, моей задачей всегда было помочь им культивировать свои интеллектуальные подарки. В должности президента мне казалось, что моя задача - пробудить латышскость, потенциал людей Латвии, полить как цветок. Я всю жизнь идеализировала латвийский народ. Когда я вижу гадости, мне становится печально, что эти гадости в других можно пробудить простыми средствами, грубой ложью. И есть люди, которые на это реагируют, это меня печалит больше всего. Моя вера в силы моего народа, его духовный и психологический рост подорвана. Поэтому спасибо тем, кто в это время общался со мной и сказал, чтобы я помнила, что среди нас много тех, кто на подобные гадости не реагирует».

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