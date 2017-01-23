В Балтии все тихо: российские истребители больше не беспокоят

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В течение последней недели истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии ни разу не поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Натовским истребителям не приходилось подниматься в воздух для сопровождения российских военных бортов над Балтийским морем уже несколько последних недель.

В прошлом году самолеты не поднимались в воздух для этой цели до 18 января.

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Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с авиабаз Литвы и Эстонии.

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