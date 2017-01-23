Калвитис опасается увеличения количества краж природного газа

Айгар Калвитис
 

Айгар Калвитис. Фото: Edijs Pālens / LETA

Правила о торговле и пользовании природным газом вызывают опасения об увеличении количества краж, заявил сегодня на заседании комитета правительства председатель правления АО «Латвияс Газе» (ЛГ) Айгар Калвитис.

В прошлом году выявлено 600 случаев вмешательства в работу счетчиков, то есть краж газа.

ЛГ констатирует кражу, проверяя квадратуру квартиры клиента, а также сравнивая историческое и теперешнее потребление. Если обнаружено несоответствие, предприятие ищет причины потери. Сумма украденного газа измеряется десятками тысяч евро. «Воруют не пенсионеры, а состоятельные люди с высоким потреблением. В Риге есть целые улицы частных домов, где воруют газ», - сказал Калвитис.

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С его точки зрения, принятые сегодня комитетом правительства правила смягчают условия для потребителей, ворующих газ.

Соответственно, число краж возрастет, а компенсировать потери буду другие потребители.

Директор Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня заявила, что сейчас газовая отрасль единственная, где за констатируемые нарушения для предприятия предусмотрена компенсация в двойном размере, к тому же были случаи, когда факт кражи не подтверждался, а возможностей защищаться у потребителей нет.

Министр экономики Арвил Ашераденс заявил, что министерство тщательно продумало правила, и они будут защищать интересы потребителей.

Новые правила должны вступить в силу после либерализации газового рынка, которая предусмотрена с 3 апреля 2017 года.

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