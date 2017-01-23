Владельцам собак разрешат электронную регистрацию

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Те владельцы собак, которые еще не зарегистрировали своих животных в Центре сельскохозяйственных данных (ЦСД), в дальнейшем могут сделать это электронным способом. Это предусматривают поправки к порядку регистрации домашних животных, которые завтра планируется рассмотреть на заседании правительства.

Нынешние правила предусматривают, что до 1 января 2017 года владельцы собак, достигших шестимесячного возраста, должны обеспечить имплантирование чипа и регистрацию в базе данных ЦСД. Сейчас регистрацию владелец собаки может пройти у практикующего ветеринара, в местном самоуправлении или лично в ЦСД, уплатив за это 3,50 евро.

Теперь регистрировать чипированных собак можно и электронным способном, через сайт ЦСД или портал «www.latvija.lv». После регистрации можно оплатить услугу онлайн или сделать это в течение 30 дней, распечатав счет. Если сделано этого не будет, владелец получит напоминание, если и оно не подействует, животное будет исключено из регистра.

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В настоящее время в базе данных ЦСД зарегистрировано 73 225 собак, 2268 кошек и 82 домашних хорька.

Регистрация кошек и хорьков не обязательна.

За отсутствие чипа и регистрации штраф для физических лиц составляет от 7 до 120 евро, для юридических - от 15 до 350 евро.

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