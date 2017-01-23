Депутат просит проверить « агитацию» РД в лицее: дети изучали ее «хорошие дела»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Депутат Сейма Вилнис Кирсис («Единство») обратился в Государственную службу качества образования (ГСКО) с просьбой проверить информацию о «возможной комплиментарной агитации Рижской думы» в Рижском французском лицее, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь партии Лайла Тимрота.

Как пояснил Кирсис, который является кандидатом в мэры Риги от «Единства», родители учащихся лицея сообщили ему о спорных действиях учителя, который

по предмету «Социальные знания» задал ученикам 9-го класса изучить работу портала Рижской думы и обобщить ее «хорошие дела».

Кирсис хочет получить от ГСКО ответ о том, входит ли освещение работы Рижской думы в позитивном ключе в программу данного предмета и соответствует ли задание стандартам образования.

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Он просит проанализировать, не усматривается ли в действии учителя осознанное стремление агитировать «за работу мэра Риги Нила Ушакова», а также проверить, не инициировано ли включение подобного задания в программу с ведома Рижской думы и не занимаются ли тем же учителя и в других школах.

Комментарий Рижского французского лицея агентству ЛЕТА пока получить не удалось.

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