Это Рига: Недооценённая «жемчужина» Агенскалнс и древнейшая профессия «по ту сторону реки»

Рига — наш город, наша гордость! Красивый, суетливый, богатый на события. Но как выглядит наш город за пределами центра? Какие они — рижские микрорайоны и люди, которые там живут? Что там происходит? В чём шарм этих мест? Отправляйся вместе с нами в увлекательное путешествие и узнай, какая она — другая, но тоже Рига! Пятая остановка - Агенскалнс.

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Агенскалнс — это столичный район в Пардаугаве. Возможно, Агенскалнс - самое стильное, уютное и колоритное место для проживания. Тот, кто живёт в Агенскалнсе, как правило, говорит об этом с нескрываемой гордостью.

Фото: Jānis Škapars / TVNET

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Исторически застройка Агенскалнса началась с перекрестка улиц Межа, Сэтас и Нометню.

Постепенно район стал разрастаться с обеих сторон улицы Нометню. Именно здесь мы встречаемся с коллегой Гердой, которая живёт в Агенскалнсе уже 15 лет.

«Если бы мне сейчас предложили переехать в центр, я бы отказалась. У меня семья, и сейчас я больше всего задумываюсь о том, в какой среде я хотела бы растить детей. В центре не будет тех ребят, которые бегают во дворах, мячом разбивают окна... Здесь много зелени и парков, здесь живут классные люди! Так что если жить в Риге, то только в Агенскалнсе. Он такой очаровательный и очень подходит лично для меня. Каждый год я узнаю что-то новое об этом районе, нахожу необычные места, о которых раньше не знала», - рассказывает собеседница TVNET.

Ещё один «гид», который показывает район «изнутри» - Мартиньш Энгелис - создатель компании туристических решений и творческих городских рассказов MANTRA. Он считает, что

Агенскалнс — крайне важный, но недооценённый туристический объект в Риге.

Самой главной ценностью Агенскалнса, по его мнению, является одновременное присутствие прошлого и будущего, которое проявляется в архитектуре этого района.

"Мне очень нравится ощущение взаимодействия истории и чего-то совершенно нового. Мне кажется, это самая крутая фишка Агенскалнса — здесь можно действительно увидеть историю, которая находится по соседству с будущим — все это вместе создает по-настоящему захватывающую дух картину.

Фото: Jānis Škapars / TVNET

Может, кому-то не нравятся библиотека, Z-tower или ещё что-то, но всё это создает особый контраст, который местные, возможно, оценивают не до конца", - рассказывает молодой человек.

Уже через несколько минут прогулки по Агенскалнсу, Мартиньш останавливается на улице Валгума, что бы рассказать историю о древнейшей профессии:

«Так же как и в любом промышленном и портовом районе, здесь было много мужчин, которые выполняли тяжёлую работу. Для тех людей, которым не хватало ласки, это место было улицей красных фонарей. У меня есть знакомые, которые рассказывали, что в одной из квартир было небольшое возвышение, как будто там когда-то была сцена... Так что, какие-то вещи здесь всё еще напоминают о ночной жизни».

Фото: Тоже Рига: Агенскалнс

















































































































































































































Aizvērt Тоже Рига: Агенскалнс Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







На протяжении долгого времени Агенскалнс был разрушен, позже восстановлен и снова разрушен. Та застройка, которую мы можем увидеть здесь сейчас, начала появляться в первой половине 19 века. Район застраивали без определенного плана, именно поэтому сеть улиц и дорог между улицами Эдуарда Смилгя и Нометню — хаотична.

В Агенскалнсе множество интересных, своеобразных зданий со своими захватывающими историями.

По пути в музей театра Эдуарда Смилгя, Герда рассказывает про дом с привидениями. На улице Нометню она показывает дом с писающими мальчиками.

Позже она показывает здания, где когда-то была первая студия латвийского телевидения и местные кинотеатры. Мартиньш же показывает дом, который с восьмидесятых годов совсем не изменился. Даже занавески на окнах те же. И рассказывает о комплексе Z Towers, который часто называют Башнями-близнецами. Примечательно, что раньше даже адрес здесь был — Даугавгривас 9/11.

Фото: Jānis Škapars / TVNET

В конце нашего путешествия по району Риги Мартиньш философски рассуждает о настоящем и будущем района:

«Агенскалнс - это место, где появляются новые кафе, новые места. Здесь есть и дома с печным отоплением, и пластиковые окна, в то же время есть ощущение, что ты отделён от Риги. Что, переехав на другую сторону реки, ты как будто оказываешься в другом мире... Так почему сейчас мы не рассказываем о живущих здесь людях, которые в большинстве своём работают за минимальную или среднюю зарплату, в ночные смены? Почему сейчас здесь никого нет? Потому что люди работают. Они пытаются свести концы с концами. И это Рига. И может быть, эти люди и есть сила столицы?»

Чтобы узнать ещё больше секретов Агенскалнса и насладиться колоритом района, смотрите видео!

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