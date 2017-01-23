«Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет». Так порталу TVNET написала одна читательница, живущая в Германии. Там ей пришлось столкнуться со множеством трудностей в поисках работы. Она призывает соотечественников хорошенько подумать прежде, чем покидать Латвию и отправляться в другую страну.

Читательница пишет: «Добрый день, TVNET! Называйте меня Илзе, ведь настоящего имени я не хочу открывать. На данный момент мы с дочкой и гражданским мужем живем в Германии. После того, как я прочитала на вашем портале о том, что 40% жителей Латвии хотят уехать из страны, а 30% реэмигрантов планируют эмигрировать вновь, решила написать это письмо.

Эти статьи меня очень смутили, ведь я, примерно через год, наоборот, планирую вернуться на родину.

Реклама

Пишу, чтобы поделиться с этими 40% своим опытом. Рассказать, какого это начинать работать и жить за границей. Надеюсь, что хотя бы кто-нибудь передумает.

Восемь лет назад я уехала в Германию учиться, ведь в Латвии интересующих меня студенческих программ не было. Тогда я не планировала остаться в стране и заводить там семью, тем не меня, получилось именно так. Добавлю, что никого отговаривать от эмиграции не собираюсь, хочу лишь чтобы люди тщательно обдумали этот шаг.

Несмотря на две степени магистра, одна из которых получена в Германии, мне пришлось пройти тяжёлую школу жизни.

Если вы иностранец, даже с дипломом, в первую очередь немцы возьмут на работу соотечественников, что тоже понятно.

Если не можете найти работу по профессии, нужно считаться, что со всеми своими достижениями и магистерскими степенями, придется поработать в сфере обслуживания, например, помыть посуду или выполнять любую другую низкоквалифицированную работу.

Учтите, что в Германии необходимо хорошо владеть языком. Никто с вами не будет «нянчиться», если думаете, что хватит английского.

Среднестатистический житель Германии на английском говорит неохотно, а новое поколение и образованные немцы – наоборот. Мне приходилось чувствовать унижения, потому что одному из работодателей не нравился мой акцент, хотя я в состоянии говорить не только на немецком, но и еще на трех языках.

В Германии все регламентировано и разложено «по полочкам». Везде просят «бумажки». Даже если хотите работать в сфере обслуживания, необходим оформляться, как самозанятое лицо, предоставить страховку здоровья и прописку.

У меня есть одна знакомая семья из Латвии, которые спонтанно решили переехать в Германию вместе с детьми.

В результате, несколько лет дети не ходили в школу, так как не удавалось собрать все необходимые документы.

Правильно заполнить все документы порой не могут сами немцы. Иностранцы не могут надеяться и на минимальные пособия (800 евро), так как с этого года был принят закон о том, что необходимо прожить в Германии пять лет, чтобы на него претендовать.

Если решите ухать, то лучше туда, где есть много активных латвийцев. Если окажетесь в беде, будет хотя бы поддержка от «своих». В начале чувство одиночество не такое сильное, ведь вокруг все кажется новым.

С годами ты или на сто процентов интегрируешься в обществе, или поймешь, что совсем здесь чужой.

Свою работу, которая связана с дизайном, я искала примерно год. Параллельно приходилось работать в сфере обслуживания, так как пособие мне не полагалось.

Были не очень хорошие отношения с работодателем, большой объем работы и требования. Зарплату никогда не платили вовремя. В результате, все это привело к синдрому перегорания.

Сегодня в Германии это очень распространенное заболевание, как бы странно это не звучало.

Сейчас у меня новая работа. Однако присмотрела работу своей мечты в Латвии и не могу дождаться собеседования. Я, конечно, понимаю, что зарплата будет не такой высокой, но мне важнее, что буду находиться среди своих, что вечером смогу навестить маму, что моя дочь будет говорить на латышском, что буду отмечать свой день рождения в кругу друзей, что …, что…. В таком ключе можно продолжать долго".

Еще по этой теме