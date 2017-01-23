В Литве депутат сложит мандат из-за роскошной жизни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сегодня, 23 января, в Литве депутат от Союза крестьян и «зеленых» Грета Килдишене сложит депутатский мандат. Она попала под подозрение, так как ведет роскошную жизнь, сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на собственного корреспондента Латвийского телевидения в Литве Солвиту Денис.

Уже целая череда политических скандалов связана с новой политической силой, которая одержала громкую победу на парламентских выборах в Литве минувшей осенью. Литовские журналисты продолжают искать и находить все новые скелеты в шкафах чиновников, которые только-только появились на политической арене.

Грета — стильная блондинка, которая с недавних пор работает депутатом и в зале заседаний Сейма сидит через одно кресло от лидера «зеленых» Рамунаса Карбаускиса.

Сначала журналисты заинтересовались авто: Килдишене ездит на джипе.

Выяснилось, что дорогой автомобиль приобрел концерн, которым владеет лидер крестьян Карбаускис. Машину передали в лизинг, но не самой Грете, а ее маме. Журналисты выяснили, что ее мама по своим доходам с трудом потянула бы ежемесячные выплаты.

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А с наступлением холодов

рассмотрели и шубу нового депутата: оказалось, что серебристый, словно покрытый инеем мех — это тюлень.

Журналисты напоминают, что импорт таких шкур на территорию ЕС запрещен, но индивидуально — ввозить можно. Стоимость шубы оценивается примерно в 2 тыс. евро. Рассматривая фото депутата, можно заметить, что это не единственный натуральный мех в гардеробе Греты от политической силы, защищающей окружающую среду.

Объяснений о защите среды ждут и от лидера партии: он купил себе новый джип. Американский. Сообщают, что объем двигателя — шесть литров. Такой автомобиль сложно назвать дружественным природе.

Ранее сам Карбаускис

прокомментировал и слухи о его романтической связи с Килдишене. Он заверил, что с депутатом его связывают «исключительно рабочие» отношения.

Это, впрочем, не единственные герои скандалов. В отставку подает и советник министра здравоохранения Артурас Мазримас. В прессу попала информация об особом пристрастии советника к азартным играм. Сообщается, что несколько лет назад Мазримас проиграл в игровых автоматах крупную сумму. Хоть дело и было в 2008 году, и, как считает министр здравоохранения, свое пристрастие к азартным играм советнику удалось удачно преодолеть, сам Мазримас решил уйти с занимаемой должности.

Отметим, борьба с зависимостью — правда, с алкогольной, — была одним из козырей литовского Союза крестьян и «зеленых».

В Литве депутат сложит мандат из-за роскошной жизни


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