Фермеры: мороз в начале года мог повредить посевам зерновых

Рапсовое поле
 

Рапсовое поле. Фото: Evija Trifanova / LETA

Мороз в начале года мог повредить посевам зерновых в Видземе, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные фермеры.

Председатель правления сельскохозяйственного кооператива «VAKS» Индулис Янсонс сообщил агентству ЛЕТА, что видземские крестьяне испытывают достаточно большие опасения за рапс и пшеницу. В январе температура воздуха местами понижалась до -30 градусов, а снега было мало, и дул ветер. По словам Янсонса, точнее ущерб можно будет оценить в марте.

Сейчас снег в регионе почти растаял и температура плюсовая, но

в последующие недели она может опуститься ниже -10 градусов, и есть опасения, что мороз будет бесснежным.

Более устойчива к морозам рожь.

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Представитель Латвийской ассоциации консультаций и образования на селе Оскар Балодис рассказал, что пока мороз не причинил значительного урона посевам зерновых, но колебания температуры не идут им во благо.

«Такие погодные условия, когда оттепель перемежается с морозом, ночью минусовая температура, а днем плюсовая, не нравятся культурным растениям.

Зерновые лучше всего чувствуют себя при стабильном плюсе и стабильном морозе со снегом», - сказал он. Когда вода замерзает, а затем лед тает, портится корневая система зерновых.

Владелец крестьянского хозяйства «Гудрики» в Лиепайском районе Гунтис Силениекс рассказал, что на Курземском побережье мороз посевам не повредил. «Поля сейчас красиво зеленеют», - добавил он.

Как сообщалось, в январе синоптики больше не прогнозируют ни сильных снегопадов, ни морозов, но это не означает, что зима кончилась - в Европу могут прийти воздушные массы из Арктики.

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