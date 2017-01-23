В Латвию из Греции перемещены еще пять беженцев

В рамках программы ЕС в Латвию на прошлой неделе были перемещены еще пять ищущих убежища, сообщили агентству ЛЕТА в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Беженцы, включая двух малолетних детей, перемещены в Латвию из Турции и Италии, куда они прибыли из Сирии и Эритреи. Среди них представители сельскохозяйственной отрасли и торговли.

Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 человека и уже приняла 203 человека. 10 перемещенным лицам предоставлен статус беженца, 82 - альтернативный статус.

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