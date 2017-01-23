В Риге частично затонул патрульный корабль Госслужбы окружающей среды

В Риге у причала Волери на Даугаве частично затонул патрульный корабль Государственной службы окружающей среды (ГСОС) «Бремене», сообщила агентству ЛЕТА специалист учреждения по общественным отношениям Марута Буклевича.

По ее словам, сегодня утром сотрудники ГСОС обнаружили, что судно перекосилось, а его корма частично затонула. ГСОС в сотрудничестве с ООО «Eko osta»и Государственной пожарно-спасательной службой оперативно предотвратило потенциальный ущерб окружающей среде. На месте происшествия работают водолазы, которые ликвидируют течь, чтобы судно можно было поднять из воды.

Буклевича рассказала, что на месте происшествия на воде были небольшие пятна, и «Eko osta» установило ограничивающие боны. Затем загрязняющие вещества были абсорбированы.

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Судно «Бремене» после покупки нового судна для контроля за рыбной ловлей «Маре» активно уже не использовалось и стояло в Волери в закрытой охраняемой акватории.

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