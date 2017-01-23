Студенты и персонал РАПУО проведут акцию протеста против реорганизации вуза

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В среду, 25 января, студенты и персонал Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) проведут акцию протеста против реорганизации вуза.

Как сообщили агентству ЛЕТА в РАПУО, под письмом протеста собрано 3500 подписей, и его планируется во время уличного шествия передать в Сейм, Министерство образования и науки (МОН), Совет по высшему образованию и Кабинет министров.

Сбор участников шествия назначен в 10.50 у здания Сейма, начало шествия - в 11.00.

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Как сообщалось, МОН постановило с августа 2017 года реорганизовать РАПУО, присоединив его к ЛУ. Это нужно для концентрации ресурсов и более эффективного использования средств государственного бюджета.

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