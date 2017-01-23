В топ молодых лидеров Европы «Forbes» вошли три представителя Латвии

В топ молодых европейских лидеров журнала «Forbes» «30 Under 30» вошли соучредитель латвийского предприятия по визуализации данных «Infogram» Алисе Семенова, баскетболист Кристап Порзиньгис и соучредитель компании «Sorry as a Service» Сабине Поле, сообщила консультант «Infogram» по телекоммуникациям Дагния Лиепиня.

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Системой «Infogram», которая позволяет в онлайне публиковать данные в визуально наглядном виде, пользуются в настоящее время 2,9 млн журналистов, студентов, профессионалов бизнеса и коммуникации. Семенова является также инициатором организации «Riga Tech Girls», цель которой - вдохновить женщин на работу в отрасли ИТ.

Порзиньгис вошел в топ в категории «Спорт и развлечения», а Поле - в категории электронной коммерции.

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В список молодых лидеров этого года вошли 600 представителей 51 государства.

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