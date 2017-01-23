Скандал о месте захоронения Вике-Фрейберги назвали «атакой на символ государства»

Коалиционные политики считают ажиотаж вокруг полученного экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на Первом Лесном кладбище недопустимым выступлением против символа государства.

Еще по этой теме Вике-Фрейберга: заказчик акции по моему очернению напуган сегодня

Сегодня после заседания коалиционных партий заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс назвал этот скандал «атакой на символ государства».

Он напомнил, что закон об обеспечении деятельности президента государства предусматривает, что расходы по захоронению и содержанию могилы президента и лиц, занимавших эту должность, покрывает государство, так что сложившаяся ситуация совершенно абсурдна.

Реклама

Смилтенс подчеркнул, что

экс-президент Латвии Вике-Фрейберга является очень уважаемой личностью, которая всегда выражала свое мнение достаточно резко, в том числе о действиях России.

То, что происходит сейчас, - это попытка ее дискредитировать.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш также выразил недоумение сложившейся ситуацией. Он допускает, что правоохранительные органы должны преследовать инициаторов этой кампании. Берзиньш уточнил, что речь идет не о дискуссии, а об обвинениях Вике-Фрейберги в злоупотреблении своими полномочиями.

Как сообщалось, ранее газета «Diena» писала, что экс-президент через посредников получила место захоронения на частично закрытом Первом Лесном кладбище.

Еще по этой теме