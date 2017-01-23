Скандал о месте захоронения Вике-Фрейберги назвали «атакой на символ государства»

Вайра Вике-Фрейберга
 

Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Edijs Pālens / LETA

Коалиционные политики считают ажиотаж вокруг полученного экс-президентом Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на Первом Лесном кладбище недопустимым выступлением против символа государства.

Еще по этой теме

Сегодня после заседания коалиционных партий заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс назвал этот скандал «атакой на символ государства».

Он напомнил, что закон об обеспечении деятельности президента государства предусматривает, что расходы по захоронению и содержанию могилы президента и лиц, занимавших эту должность, покрывает государство, так что сложившаяся ситуация совершенно абсурдна.

Реклама

Смилтенс подчеркнул, что

экс-президент Латвии Вике-Фрейберга является очень уважаемой личностью, которая всегда выражала свое мнение достаточно резко, в том числе о действиях России.

То, что происходит сейчас, - это попытка ее дискредитировать.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш также выразил недоумение сложившейся ситуацией. Он допускает, что правоохранительные органы должны преследовать инициаторов этой кампании. Берзиньш уточнил, что речь идет не о дискуссии, а об обвинениях Вике-Фрейберги в злоупотреблении своими полномочиями.

Как сообщалось, ранее газета «Diena» писала, что экс-президент через посредников получила место захоронения на частично закрытом Первом Лесном кладбище.

Еще по этой теме
Газета: Вике-Фрейберга выхлопотала место захоронения недалеко от могилы Чаксте

Газета: Вике-Фрейберга выхлопотала место захоронения недалеко от могилы Чаксте

Лато Лапса: осуждавшая коррупцию Вике-Фрейберга сама воспользовалась блатом ради могилы

Лато Лапса: осуждавшая коррупцию Вике-Фрейберга сама воспользовалась блатом ради могилы

Вике-Фрейберга: «Неужели нужно вернуться на чужбину, где никто не позавидует из-за могилы?»

Вике-Фрейберга: «Неужели нужно вернуться на чужбину, где никто не позавидует из-за могилы?»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Видеоэксперимент: как Coca-Cola на самом деле влияет на зубы? Hi-Tech

Видеоэксперимент: как Coca-Cola на самом деле влияет на зубы?

Сын Пугачевой и Галкина сменил имидж Wo&Men

Сын Пугачевой и Галкина сменил имидж

Есть два типа мужчин: как Трамп и как Обама! Вот в чем отличие Wo&Men

Есть два типа мужчин: как Трамп и как Обама! Вот в чем отличие

Врачи назвали первые признаки рака яичников Wo&Men

Врачи назвали первые признаки рака яичников

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии Showbiz

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии

TVNET спрашивает

Заметил ли ты, как в новом году изменились цены в магазинах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
C#.NET DEVELOPER
C#.NET DEVELOPER
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 