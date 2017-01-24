Осторожно на скользких тротуарах! Люди продолжают получать травмы

За минувшие сутки медики оказали помощь нескольким людям, получившим травмы в результате падения на обледеневших тротуарах, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

В Видземе 58-летний мужчина, ехавший на велосипеде по обледеневшему тротуару, упал и сломал ногу. Он был доставлен в больницу в Риге.

Вчера в больницы были доставлены шесть человек в возрасте 47-88 лет, получивших травмы, упав на обледеневших дорогах и тротуарах в Риге, Латгале и Видземе. Четыре человека получили переломы ног, один - травму руки, еще один - травму плеча с подозрением на перелом.

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За прошедшие сутки в СНМП поступило 1314 вызовов, 162 из них связаны с различными травмами.