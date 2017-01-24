Минздрав: пока акциз стремительно не поднять — люди будут пить и курить!

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В Латвии «корзина» одурманивающих веществ — одна из самых дорогих в Европе. Сигареты, алкоголь и наркотики в нашей стране стоят намного больше, чем в других государства.

Об этом свидетельствуют данные опроса агентства Bloomberg. Несмотря на то, что каждый год акциз на спиртное и табак растет, наши чиновники считают, что этого недостаточно и, вопреки данным исследования, говорят о том, что стоимость этих веществ в стране слишком низкая. Именно потому число любителей выпить и покурить уже который год не снижается, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Пачка сигарет, бутылка алкоголя, грамм марихуаны, грамм кокаина, грамм опиатов, а также один грамм стимулирующих веществ, схожих с амфетамином — так выглядит корзина одурманивающих веществ у агентства Bloomberg. Они посчитали ее стоимость в ста странах мира и сопоставили со средним доходом жителей за неделю. Результаты показали, что в Латвии одурманить себя крайне дорого.

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В Латвии для приобретения упомянутой «корзины» одурманивающих веществ придется потратить 235,8 доллара США, что составляет 86,7% недельных доходов.

В Эстонии цена этой «корзины» составляет 210,8 доллара или 61,3% недельного дохода, в Литве — 178,7 доллара или 62,4% недельного дохода.

Доступнее всего по соотношению цены и недельного дохода одурманивающие вещества в Люксембурге, индекс которого составляет 37%, далее следуют Швейцария, Багамские острова, Бельгия. С точки зрения абсолютных затрат самой дешевой одурманивающая «корзина» является в Конго — 19 долларов, хотя эта сумма составляет чуть ли не весь недельный доход. Дороже всего «корзина» стоит в Японии, там одурманить себя обойдется в полторы тысячи евро 1441,5.

Как рассказала радиостанции представитель Министерства здравоохранения Санта Ливиня, несмотря на то, что наша страна расположилась в топе самых дорогих в этом отношении стран Европы, на спросе это не отражается. Количество курильщиков и любителей спиртного не уменьшается.

«Курят у нас 30% жителей. Их количество не меняется.

Единственное, среди подростков курящих становится меньше. Касательно алкоголя — потребление его тоже не снижается.

На протяжении последних 5 лет оно стабильно и составляет около 10 литров на одного человека», — отмечает представитель Минздрава.

Что касается потребителей наркотиков — их число тоже не падает, несмотря на то, что в нашей стране эти вещества стоят дороже. Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний,

каждый год от наркотической зависимости лечатся в среднем 1900 человек.

То есть, спрос — стабилен. Меняются лишь предпочтения.

«Как вы помните, в 2013-2014 гг. у нас было очень распространено употребление «спайсов», было много попаданий в больницу, эти вещества изымали из оборота. В 2015-2016 гг. уже идет снижение таких привычек.

«Спайсы» вышли из моды. Если молодежь и употребляет «травку», то это натуральная марихуана, а не синтетические каннабиноиды»,

— рассказала представитель центра Айя Пелне.

Сегодня, когда «спайсы» загнаны в подполье, их цена с нескольких евро за грамм выросла до 10-15 евро. Фактически, они стоят столько же, сколько марихуана. Потому «травка» на сегодня более предпочтительна. Появляются в стране и совсем новые вещества.

«Появляются синтетические опиоиды, который очень, очень опасны — отравление может наступить очень быстро.

Пару лет назад это не было распространено у нас, а сейчас, например, в связи с добельским случаем рассматривается версия отравления синтетическими опиоидами. Это еще не доказано, но есть такие подозрения», — отметила Айя Пелне.

Эксперты в ходе исследования заявили Bloomberg, что цена нелегальных наркотиков в каждой стране свидетельствует об эффективности работы правоохранительных органов, а цены алкоголя и табака в большей мере отражают местную налоговую политику. Несмотря на то, что у нас она — одна из самых суровых в Европе, чиновники считают, что этого недостаточно.

Радиоэфир

«Сигареты у нас дешевые. Мы сможем снизить количество курильщиков только тогда, когда им придется выбирать – купить пачку сигарет или буханку хлеба.

Да, акциз повышается, ноэтого недостаточно. Он должен повышаться стремительно. Тоже самое можно сказать об алкоголе. Спиртное у нас тоже дешевое, на наш взгляд. И до тех пор, пока акциз стремительно не поднять – люди будут пить. Главное – это цена. Только она может повлиять на спрос»,

— считает представитель Минздрава Санта Ливиня.

Уже в марте, напомним, ожидается очередной этап повышения акциза на алкоголь. В ближайшие два года ставка налога на спиртное в Латвии возрастет на 7-14%, в зависимости от крепости напитка.


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