Эпидемия гриппа в Елгаве: карантин, отменены мероприятия

Из-за эпидемии гриппа в Елгавской больнице объявлен карантин, а в учебных заведениях и учреждениях культуры города ограничено проведение массовых (с участием более 50 человек) мероприятий, сообщили агентству ЛЕТА в Елгавском самоуправлении.

По данным мониторинга, уровень заболеваемости гриппом в Елгаве превысил эпидемиологический порог - зарегистрировано 533 заболевших на 100 тыс. жителей.

По решению созванной сегодня противоэпидемической комиссии Елгавской думы вступил в силу 3-й пункт распоряжения о профилактике гриппа и других острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, предусматривающий ограничение допуска посетителей к пациентам стационарных лечебных учреждений.

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В свою очередь учебные заведения должны ежедневно предоставлять информацию о посещаемости, и если она снизится до 60% от числа учащихся, руководитель учебного заведения должен объявить карантин. Пока занятия в елгавских учебных заведениях и дошкольных учреждениях образования не посещают примерно 20% учащихся.

Как сообщалось, 17 января Центр контроля и профилактики заболеваний объявил в Латвии начало эпидемии гриппа.