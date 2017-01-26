Изнанка благотворительности: «Спасибо, а теперь скажите, за кого голосовать»

Перед новогодними праздниками группа добровольцев провела благотворительные вечера в пяти латвийских пансионатах. «С чем я только не сталкивалась во время подготовки. Конечно, хорошего было намного больше, чем плохого, но были ситуации, из-за которых сдавали нервы, приходилось плакать», - рассказывает организатор акции «Ангелы добра» Линда Моцебекере.

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Когда я звонила Линде для того, чтобы поговорить о её благотворительном проекте, предполагала, что мы обсудим трогательный концерт, проведенный в пансионате для пожилых людей, коснёмся темы отзывчивости латвийцев, моя собеседница поделится со мной информацией о собранных вещах и средствах...

Я и представить не могла, что за благотворительностью кроется острая необходимость чуть ли не головой стучаться в закрытые двери, терпеть угрозы, бороться с бюрократией и мошенниками, упрямо доказывать свои некорыстные намерения и непринадлежность ни к одной из политических партий.

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Но обо всём по порядку.

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