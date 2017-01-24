При приеме в первые классы школ в Риге преимущество у семилеток

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В Риге детей, которым к началу учебного года 1 сентября исполнилось шесть лет, будут включать в списки претендентов в первые классы школ только в том случае, если после приема всех детей, достигших семилетнего возраста, останутся свободные места.

Сегодня Рижская дума утвердила поправки к правилам о порядке регистрации заявлений о приеме ребенка в первый класс в рижских городских муниципальных учебных заведениях.

Поправки необходимы потому, что после принятия правил в январе 2015 года констатировано несколько случаев, когда достигшие семилетнего возраста дети не были приняты в учебные заведения из-за того, что в очередь претендентов были включены шестилетние дети.

Реклама

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике Showbiz

Певица Слава не стесняется располневшей фигуры в купальнике

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей Hi-Tech

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Образование

Законодательство

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 