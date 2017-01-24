При приеме в первые классы школ в Риге преимущество у семилеток

В Риге детей, которым к началу учебного года 1 сентября исполнилось шесть лет, будут включать в списки претендентов в первые классы школ только в том случае, если после приема всех детей, достигших семилетнего возраста, останутся свободные места.

Сегодня Рижская дума утвердила поправки к правилам о порядке регистрации заявлений о приеме ребенка в первый класс в рижских городских муниципальных учебных заведениях.

Поправки необходимы потому, что после принятия правил в январе 2015 года констатировано несколько случаев, когда достигшие семилетнего возраста дети не были приняты в учебные заведения из-за того, что в очередь претендентов были включены шестилетние дети.