Водителей призывают к осторожности: дороги обледенеют

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня вечером в связи с понижением температуры воздуха на дорогах возможно обледенение, предупреждает предприятие «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

В соответствии с прогнозом погоды сегодня вечером ожидается резкое понижение температуры воздуха, в связи с чем на дорогах может образоваться наледь. Обледенению дорог в восточных регионах страны может способствовать также мокрый снег.

Обледенение на дорогах может появиться и в среду утром, при этом возможен так называемый черный лед.

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«Особенно быстро и часто наледь образуется на мостах и путепроводах, а также на дорогах, которые идут через лес или вдоль водоема», - отметили в ЛВЦ.

Чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения риску, ЛВЦ призывает водителей выбирать соответствующие погодным условиям и состоянию дороги скорость и дистанцию движения.


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