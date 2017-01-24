Туристов в прошлом году стало больше

Прирост в туристической отрасли Латвии в прошлом году составил 5%, сообщила президент Латвийской ассоциации турагентов и операторов Инга Каваца.

По ее словам, о приросте свидетельствуют предоставленные предприятиями отрасли данные об обороте за прошлый год.

Самыми популярными направлениями, которые в прошлом году выбирали путешественники из Латвии, были Греция, Италия, Франция и Болгария.

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Каваца сообщила, что 5% в прошлом году мог составить рост и в сегменте принимающего туризма.

Больше всего Латвию в прошлом году посещали путешественники из Норвегии, Дании, Германии, Финляндии, России, Литвы и Эстонии.

По словам руководителя ассоциации, эти данные еще могут измениться, но предоставленные на данный момент сведения подтверждают, что, несмотря на рост угрозы безопасности на некоторых туристических направлениях, в сегменте исходящего туризма в прошлом году был рост.