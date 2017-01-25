Рейтинг восприятия коррупции: Латвия опустилась на 4 позиции

В прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции, который в среду обнародовала неправительственная организация «Transparency International».

По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составлял 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.

Однако,

несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место,

разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.

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И Эстония, и Литва в рейтинге занимают более высокие места - соответственно 22-е и 38-е место. Эстония получила 70 баллов, Литва - 59.

Первое место в рейтинге (90 баллов) делят Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия - 89 баллов. Низкий уровень терпимости к коррупции также в Швеции, Швейцарии, Норвегии, Сингапуре, Нидерландах и Канаде. Замыкают первую десятку стран, деля 10-е место, Германия, Люксембург и Великобритания.

США с 16-го места в 2015 году опустились на 18-е место, а Россия, как и в предыдущем году, занимает 131-е место (29 баллов).

Последнее, 176-е место в рейтинге занимает Сомали - 10 баллов. В нижней части рейтинга находятся также Южный Судан, Северная Корея и Сирия.

Почти 70% из включенных в индекс 176 стран получили менее 50 баллов.

«Transparency International» составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. Латвия в него включена с 1998 года.

Как отмечает «Общество за открытость «Delna«»,

индекс восприятия коррупции является наиболее широко используемым в мире индикатором уровня коррупции в стране.

Он составляется на основе данных из различных источников, которые отражают восприятие предпринимателями и экспертами уровня коррупции в государственном управлении. Странам присваиваются баллы по шкале от 0 до 100, где 0 означает, что в стране высокая коррупция, а 100 баллов - что коррупция низкая.

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