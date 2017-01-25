Рейтинг восприятия коррупции: Латвия опустилась на 4 позиции

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

 

В прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции, который в среду обнародовала неправительственная организация «Transparency International».

По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составлял 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.

Однако,

несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место,

разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.

Реклама

И Эстония, и Литва в рейтинге занимают более высокие места - соответственно 22-е и 38-е место. Эстония получила 70 баллов, Литва - 59.

Первое место в рейтинге (90 баллов) делят Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия - 89 баллов. Низкий уровень терпимости к коррупции также в Швеции, Швейцарии, Норвегии, Сингапуре, Нидерландах и Канаде. Замыкают первую десятку стран, деля 10-е место, Германия, Люксембург и Великобритания.

США с 16-го места в 2015 году опустились на 18-е место, а Россия, как и в предыдущем году, занимает 131-е место (29 баллов).

Последнее, 176-е место в рейтинге занимает Сомали - 10 баллов. В нижней части рейтинга находятся также Южный Судан, Северная Корея и Сирия.

Почти 70% из включенных в индекс 176 стран получили менее 50 баллов.

«Transparency International» составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. Латвия в него включена с 1998 года.

Как отмечает «Общество за открытость «Delna«»,

индекс восприятия коррупции является наиболее широко используемым в мире индикатором уровня коррупции в стране.

Он составляется на основе данных из различных источников, которые отражают восприятие предпринимателями и экспертами уровня коррупции в государственном управлении. Странам присваиваются баллы по шкале от 0 до 100, где 0 означает, что в стране высокая коррупция, а 100 баллов - что коррупция низкая.

Еще по этой теме
Латвийцы: правительство плохо борется с коррупцией

Латвийцы: правительство плохо борется с коррупцией

Глава Общества юристов: чем больше демократии, тем больше коррупции

Глава Общества юристов: чем больше демократии, тем больше коррупции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой Showbiz

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

Коррупция

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 