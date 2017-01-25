Новый бренд: Латвия будет притягивать, как магнит

Новый бренд Латвии создан без гигантских инвестиций. Используемое Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) на международных бизнес-выставках словосочетание «Magnetic Latvia» («Притягательная Латвия») оказалось настолько удачным, что Институт Латвии хочет использовать его и в любой другой области, пишет Neatkarīgā.

В предыдущие годы концепции образа Латвии, бренды и слоганы разрабатывались за большие деньги, но оказались бесполезны для содействия предпринимательской деятельности. Как отметил директор ЛАИР Андрис Озолс, например, девиз «Земля, которая поет» в области машиностроения или пищевой промышленности ничего о Латвии не расскажет.

В свою очередь лозунг «Наслаждайся не спеша» для инвесторов, скорее, будет сигналом о том, что с получением разрешений в Латвии ожидается большая морока.

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«На мой взгляд, окончательный результат оказался простым и красивым. Такой логотип будет эволюционировать и впишется в самые различные области», - считает Озолс.