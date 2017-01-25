Без знаний госязыка высокой должности не получить

Из-за недостаточного знания государственного языка на утверждение в правительстве не выдвинут избранный сенатом Рижской высшей юридической школы (РВЮШ) ректор Мел Кенни. Данный случай не совсем обычен, потому что до сих пор в ряде вузов этот высокий пост уже занимали лица, которые не говорят по-латышски.

Министерство образования и науки утверждает, что до сих просто шло на уступки, но теперь будет контролировать, чтобы закон соблюдался.

В свою очередь генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс уверен, что правовые нормы нужно не только тщательно выполнять, но время от времени пересматривать на соответствие сегодняшней реальности.

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Закон о государственном языке гласит, что

ректор латвийского вуза должен знать государственный язык на самом высоком уровне C1,

однако это требование не позволяет привлечь на постоянную работу квалифицированных иностранных преподавателей, ограничивая возможности развития вузов.

Приглашенному лектору знать государственный язык не нужно, однако, если вуз хочет принять иностранного профессора на постоянную работу, ему необходимо освоить латышский язык.

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