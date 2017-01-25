Экс-ректор ЛУ: закон о госязыке оставил нас без контрактов с выдающимися учеными

Роль английского языка в высшем образовании на территории Латвии с каждым годом растет. В местных вузах становится все больше иностранных студентов, но зарубежным преподавателям здесь приходится тяжело из-за высоких требований по знанию госязыка. В латвийском Совете ректоров уверены, что нужно пересмотреть эти требования, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности» бывший ректор Латвийского университета Марцис Аузиньш.

По его признанию, Латвийский университет ведет споры с чиновниками уже около десятка лет, добиваясь смягчения норм об использовании государственного языка в вузах. Пока — безрезультатно. Вернее, результат скорее отрицательный: за эти годы университет потерял уже целый ряд контрактов с авторитетными учеными из-за рубежа, готовыми преподавать латвийским студентам.

«Речь идет о выдающихся ученых, которые были готовы приезжать в Латвию не в качестве гостя, но на постоянное место работы в университете.

[...] У нас была ситуация лет пять-семь назад, когда мы долго спорили с разными учреждениями и ничего не добились — у нас было отделение французского языка, был достаточно именитый профессор из Франции, который был готов переехать в Латвию и преподавать на факультете иностранных языков для студентов, изучающих французский язык. Вопрос был в том, можно ли его принять на постоянную должность, если он не владеет латышским языком. Понятно, что тут уже не столько речь о том, на каком уровне он владеет латышским. Тут сам принцип, сама постановка вопроса для меня звучит абсурдно: именитый профессор французской литературы, французского языка, может преподавать в Латвии французский язык и французскую литературу студентам отделения французского языка, но... мы не можем его принять на работу», — посетовал Аузиньш.

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Экс-ректор подчеркнул, что закон о госязыке требует от ученого знать латышский еще до того, как он вступит в должность в каком-либо из латвийских вузов. Это делает ситуацию еще более абсурдной.

«Дело в том, что профессора на должность выбирают. Перед участием в конкурсе кандидату нужно подать справку о том, что он владеет латышским языком. Это значит, что человек, который может преподавать французский язык, должен сначала выучить латышский язык и сдать экзамен, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе. Без гарантии, что его выберут», — указал профессор.

Аузиньш признал, что не знает о настолько же нелепых языковых требованиях где-либо еще в Европе.

«В ЕС есть очень разные регулировки языка. Например, французы очень жестко рдеют за свой язык, и правильно делают. Но я знаю своих коллег-физиков из Германии, Швеции, которые были избраны профессорами во Франции. Во всех случаях установка была одна: им давались два года, в течение которых они могли читать лекции на английском языке, а потом они должны быть способны читать лекции на французском. У нас знать госязык нужно даже не сразу, но уже перед вступлением в должность. [...] Когда у нас в каких-то регулировках нет логики, если это просто глупость — ответа на вопрос «почему» искать смысла нет », — сказал ученый.

Объяснить подобные нормы можно лишь опасениями, что иностранные языки вытеснят латышский из академической среды. По мнению Аузиньша, подобная боязнь совершенно необоснованна и похожа на фобию.

«Если мы будем строить вокруг вузов, школ, страны в целом некий языковой барьер и сохранять таким образом свою культуру, свой язык — это никогда не будет работать. Если мы будем открыты ко всем, кто рассказывает на своем языке о своей культуре, о своей истории и так далее, от этого выиграет и наш язык.

Если мы будем искусственно ограничивать использование других языков, это будет нам же в ущерб»,

— заключил Аузиньш.

Радиостанция также обратилась за комментарием к представителю Министерства образования Лауре Треймане. По ее словам, Минобразования как раз сейчас занято разработкой поправок, смягчающих требования об использовании иностранных языков в вузах.

«Сейчас эти поправки продвигаются и в Сейм. Это позволило бы высшим школам больше использовать официальные языки Евросоюза. Мы сейчас также думаем над расширением возможности занятости в Латвии иностранных преподавателей, предлагая им также конкурентоспособную зарплату», — рассказала Треймане.

Ранее стало известно, что из-за недостаточного уровня знаний латышского языка Кабинет министров не будет рассматривать кандидатуру британца Мела Кенни, выдвинутого на пост ректора Рижской высшей школы права.

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