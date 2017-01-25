Экс-ректор ЛУ: закон о госязыке оставил нас без контрактов с выдающимися учеными

Марцис Аузиньш
 

Марцис Аузиньш. Фото: Evija Trifanova / LETA

Роль английского языка в высшем образовании на территории Латвии с каждым годом растет. В местных вузах становится все больше иностранных студентов, но зарубежным преподавателям здесь приходится тяжело из-за высоких требований по знанию госязыка. В латвийском Совете ректоров уверены, что нужно пересмотреть эти требования, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности» бывший ректор Латвийского университета Марцис Аузиньш.

По его признанию, Латвийский университет ведет споры с чиновниками уже около десятка лет, добиваясь смягчения норм об использовании государственного языка в вузах. Пока — безрезультатно. Вернее, результат скорее отрицательный: за эти годы университет потерял уже целый ряд контрактов с авторитетными учеными из-за рубежа, готовыми преподавать латвийским студентам.

«Речь идет о выдающихся ученых, которые были готовы приезжать в Латвию не в качестве гостя, но на постоянное место работы в университете.

[...] У нас была ситуация лет пять-семь назад, когда мы долго спорили с разными учреждениями и ничего не добились — у нас было отделение французского языка, был достаточно именитый профессор из Франции, который был готов переехать в Латвию и преподавать на факультете иностранных языков для студентов, изучающих французский язык. Вопрос был в том, можно ли его принять на постоянную должность, если он не владеет латышским языком. Понятно, что тут уже не столько речь о том, на каком уровне он владеет латышским. Тут сам принцип, сама постановка вопроса для меня звучит абсурдно: именитый профессор французской литературы, французского языка, может преподавать в Латвии французский язык и французскую литературу студентам отделения французского языка, но... мы не можем его принять на работу», — посетовал Аузиньш.

Реклама

Экс-ректор подчеркнул, что закон о госязыке требует от ученого знать латышский еще до того, как он вступит в должность в каком-либо из латвийских вузов. Это делает ситуацию еще более абсурдной.

«Дело в том, что профессора на должность выбирают. Перед участием в конкурсе кандидату нужно подать справку о том, что он владеет латышским языком. Это значит, что человек, который может преподавать французский язык, должен сначала выучить латышский язык и сдать экзамен, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсе. Без гарантии, что его выберут», — указал профессор.

Аузиньш признал, что не знает о настолько же нелепых языковых требованиях где-либо еще в Европе.

«В ЕС есть очень разные регулировки языка. Например, французы очень жестко рдеют за свой язык, и правильно делают. Но я знаю своих коллег-физиков из Германии, Швеции, которые были избраны профессорами во Франции. Во всех случаях установка была одна: им давались два года, в течение которых они могли читать лекции на английском языке, а потом они должны быть способны читать лекции на французском. У нас знать госязык нужно даже не сразу, но уже перед вступлением в должность. [...] Когда у нас в каких-то регулировках нет логики, если это просто глупость — ответа на вопрос «почему» искать смысла нет », — сказал ученый.

Объяснить подобные нормы можно лишь опасениями, что иностранные языки вытеснят латышский из академической среды. По мнению Аузиньша, подобная боязнь совершенно необоснованна и похожа на фобию.

«Если мы будем строить вокруг вузов, школ, страны в целом некий языковой барьер и сохранять таким образом свою культуру, свой язык — это никогда не будет работать. Если мы будем открыты ко всем, кто рассказывает на своем языке о своей культуре, о своей истории и так далее, от этого выиграет и наш язык.

Если мы будем искусственно ограничивать использование других языков, это будет нам же в ущерб»,

— заключил Аузиньш.

Радиостанция также обратилась за комментарием к представителю Министерства образования Лауре Треймане. По ее словам, Минобразования как раз сейчас занято разработкой поправок, смягчающих требования об использовании иностранных языков в вузах.

«Сейчас эти поправки продвигаются и в Сейм. Это позволило бы высшим школам больше использовать официальные языки Евросоюза. Мы сейчас также думаем над расширением возможности занятости в Латвии иностранных преподавателей, предлагая им также конкурентоспособную зарплату», — рассказала Треймане.

Ранее стало известно, что из-за недостаточного уровня знаний латышского языка Кабинет министров не будет рассматривать кандидатуру британца Мела Кенни, выдвинутого на пост ректора Рижской высшей школы права.

Еще по этой теме
Кого и за что наказывает Центр госязыка: Самые громкие скандалы и штрафы (+инфографика)

Кого и за что наказывает Центр госязыка: Самые громкие скандалы и штрафы (+инфографика)

Экс-глава Центра госязыка обвинила политиков в русификации Латвии

Экс-глава Центра госязыка обвинила политиков в русификации Латвии

Латвийские ВУЗы: слишком высокие языковые требования?

Латвийские ВУЗы: слишком высокие языковые требования?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой Showbiz

Вскрылась корыстная подноготная травли Пугачевой

В Париже запустили автобусы без водителей Hi-Tech

В Париже запустили автобусы без водителей

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра Showbiz

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram Wo&Men

Успешна и счастлива: 50-летняя фермерша - новая звезда Instagram

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент Hi-Tech

В зубной пасте и жвачке нашли смертельный компонент

Образование

Госязык

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 