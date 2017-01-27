Ностальгия по стабильности: как оценят в истории Латвийскую ССР?..

Иллюстративное фото. Фрагмент советского плаката
 
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«Левые»,1940 год и контекст истории ХХ века

Иллюстративное фото. Фрагмент советского плаката. Фото: Flickr/ by Jorge Lascar

На финише проекта «Спорная история» темой для интервью русского TVNET стал советский период - недавние времена Латвийской ССР, которую одни считают недоразумением, затянувшимся почти на полвека, а другие - временем стабильности и экономического расцвета. Наш сегодняшний собеседник - историк Виктор Гущин - из числа тех, кто активно отстаивает эту последнюю точку зрения.

Интервью с историком Дайной Блейре, посвященное советскому периоду истории Латвии, вызвало большой интерес читателей русского TVNET. В комментариях спорили, делились воспоминаниями и грубили оппонентам, высказывая прямо противоположные точки зрения.

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Сегодня мы представляем слово человеку, высказывающему альтернативную точку зрения. На вопросы русского TVNET отвечает латвийский историк Виктор Гущин — директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований, кандидат исторических наук, много лет преподававший в латвийских вузах.

Наш собеседник - автор книги «Постсоветская Латвия - обманутая страна. Почему Народный фронт Латвии не привел к демократии? 1988 - 2013», известный также большой общественной работой - является координатором Совета общественных организаций Латвии и членом Всемирного координационного совета российских соотечественников при МИД РФ.

Советские времена еще слишком близко от нас, ведь четверть века в масштабах истории - всего только миг!.. У каждого из людей старшего поколения есть возможность сопоставить мнения и выводы профессиональных историков с собственным опытом. Именно потому история новейших времен остается сферой активных политических и идеологических дискуссий.

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«Левые»,1940 год и контекст истории ХХ века

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