В Даугавпилсе в связи с эпидемией гриппа объявлен карантин

Принимая во внимание сообщение Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в Даугавпилсе вводятся карантинные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.
Руководителям образовательных учреждений вменено в обязанность сообщать об эпидемиологической обстановке и уровне заболеваемости учащихся и воспитанников.
Жителям советуют без особой необходимости не посещать закрытые помещения с большим количеством людей, принимать витаминные препараты, регулярно проветривать помещения и мыть руки.
В случае заболевания оставаться дома и вызвать врача.Еще по этой теме