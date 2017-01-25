В Даугавпилсе в связи с эпидемией гриппа объявлен карантин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Принимая во внимание сообщение Центра профилактики и контроля за заболеваниями, в Даугавпилсе вводятся карантинные мероприятия в образовательных, медицинских и социальных учреждениях.

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Руководителям образовательных учреждений вменено в обязанность сообщать об эпидемиологической обстановке и уровне заболеваемости учащихся и воспитанников.

Жителям советуют без особой необходимости не посещать закрытые помещения с большим количеством людей, принимать витаминные препараты, регулярно проветривать помещения и мыть руки.

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В случае заболевания оставаться дома и вызвать врача.

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