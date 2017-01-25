Стадион на ул. Барона реконструируют за 2 млн евро

Завершился объявленный департаментом собственности Рижской думы конкурс на благоустройство территории стадиона на ул. Кр. Барона 116А рядом с Рижской центральной гуманитарной средней школой, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

В конкурсе принял участие один претендент - ООО «Юрмалас межапарки», которое выполнит работы за 2,013 млн евро.

На ул. Барона 116А до 1 сентября следующего года предусмотрено построить комплекс спорта и активного отдыха, прикрепленный к Рижской центральной гуманитарной средней школе. По вечерам его могут использовать все желающие.

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Все старые здания на территории будут снесены, деревья спилены, посажены новые. В административном здании разместятся охрана, раздевалки, склад инвентаря и туалеты. Будут построены баскетбольная, футбольная площадки, детская игровая площадка, площадка для гимнастики, скейтбординга, беговые дорожки и четыре трибуны.