Стадион на ул. Барона реконструируют за 2 млн евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Завершился объявленный департаментом собственности Рижской думы конкурс на благоустройство территории стадиона на ул. Кр. Барона 116А рядом с Рижской центральной гуманитарной средней школой, сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

В конкурсе принял участие один претендент - ООО «Юрмалас межапарки», которое выполнит работы за 2,013 млн евро.

На ул. Барона 116А до 1 сентября следующего года предусмотрено построить комплекс спорта и активного отдыха, прикрепленный к Рижской центральной гуманитарной средней школе. По вечерам его могут использовать все желающие.

Реклама

Все старые здания на территории будут снесены, деревья спилены, посажены новые. В административном здании разместятся охрана, раздевалки, склад инвентаря и туалеты. Будут построены баскетбольная, футбольная площадки, детская игровая площадка, площадка для гимнастики, скейтбординга, беговые дорожки и четыре трибуны.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

О чем никогда не стоит просить своего мужчину Wo&Men

О чем никогда не стоит просить своего мужчину

Марат Башаров рассказал о страшной болезни Showbiz

Марат Башаров рассказал о страшной болезни

Известная топ-модель оказалась гермафродитом Wo&Men

Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра Showbiz

Материнство Собчак: первая фотосессия сына, няня и танцы до утра

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей Hi-Tech

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей

Строительство

TVNET спрашивает

В этом году счета за отопление Вас: 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 