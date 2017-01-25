KNAB: индекс восприятия коррупции не отражает фактическую ситуацию

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии
 

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии. Фото: Edijs Pālens / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обращает внимание на то, что индекс восприятия коррупции (ИВК) не отражает фактическую ситуацию с коррупцией в стране, поскольку коррупция - латентное преступление.

В Латвии ИВК составляется уже 18 лет и за это время были его повышения и понижения. Улучшение последних результатов объясняется давно предпринимаемыми в стране антикоррупционными мерами, реализованными в соответствии с государственными антикоррупционными программами. Это также результат 14-летней целенаправленной работы KNAB, заявили в бюро.

Это подтверждают также данные опроса, проведенного в октябре 2016 года центром социологических исследований SKDS. В 2016 году по сравнению с 2015 годом на 18% сократилось число респондентов, признавшихся, что за последние два года, улаживая какие-то дела и вопросы или решая какие-то проблемы, давали взятку, подарки или использовали связи.

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На 10% увеличилось число респондентов, которые, столкнувшись с коррупцией, были готовы сообщить об этом.

KNAB обращает внимание на то, что индекс неправительственной организации «Transparency International» отражает восприятие коррупции, а не фактическое положение, которое едва ли возможно точно измерить, так как коррупция является латентным преступлением.

Как сообщалось, в прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса, свидетельствует ежегодный индекс восприятия коррупции, который в среду обнародовала неправительственная организация «Transparency International».

По сравнению с предыдущим годом Латвия в индексе получила на сегодняшний день наибольшее количество баллов - 57 из 100. Это на 2 балла больше, чем в прошлом году, что означает снижение в стране в течение последнего года терпимости к коррупции. В 2014 году индекс Латвии составлял 55 баллов, в 2013 году - 53, в 2012 году - 49 баллов.

Однако, несмотря на улучшения, в общем рейтинге Латвия в 2016 году пережила падение на четыре позиции - с 40-го на 44-е место, разделив его с Грузией, которая также получила 57 баллов.

И Эстония, и Литва в рейтинге занимают более высокие места - соответственно 22-е и 38-е место. Эстония получила 70 баллов, Литва - 59.

Первое место в рейтинге (90 баллов) делят Дания и Новая Зеландия, за ними следует Финляндия - 89 баллов. Последнее, 176-е место в рейтинге занимает Сомали - 10 баллов.

«Transparency International» составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года. Латвия в него включена с 1998 года.

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