Лиепайчанка с двумя детьми: после похорон не пришла в себя, а тут еще и такое...

Лиепайское самоуправление хочет выгнать из принадлежащей муниципалитету квартиры женщину с двумя детьми, так как не признает, что бабушка женщины, которая жила в ней и недавно умерла, является родственницей, сообщает передача «Bez Tabu».

Санта рассказывает, что в 1974 году квартира досталась ее дедушке «за особые заслуги». Она прожили здесь большую часть своей жизни и была какое-то время задекларирована в ней.

Однако позже Санте пришлось выписаться, так как в этом случае бабушка могла рассчитывать на статус малоимущей и помощь от самоуправления. К сожалению, в начале текущего года пожилая женщина скончалась. Санта говорит, что близкая родственница хотела, чтобы внучка и дальше проживала в квартире, поэтому Санта попыталась задекларироваться здесь снова,

однако самоуправление усмотрело в этой процедуре противозаконные действия и потребовало освободить жилплощадь.

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«На следующий день после похорон бабули мне сказали: или пишешь заявление, что до 31 января выезжаешь отсюда или тебя просто выбросят на улицу вместе с вещами. Я была просто в шоке! После похорон в стрессе, а теперь еще и такое заявление!», - негодует женщина.

В свою очередь, в самоуправлении объяснили, что в рамках закона бабушка не является членом семьи, поэтому Санта не может находиться в квартире, женщине придется искать другое жилье.