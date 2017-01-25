Как удерживать в стране иностранных студентов? Обсудим!

Можно рассмотреть идею о том, как удерживать в Латвии обучающихся здесь иностранных студентов, потому что эти люди уже прожили в стране несколько лет, и «грех было бы их терять» после окончания вуза, заявил на заседании комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель Рижского бюро Международной организации по миграции Илмар Межс.

Говоря о тенденциях миграции и их влиянии на Латвию, Межс отметил, что количество людей в следующем веке сохранится на нынешнем уровне, только в Африке оно может удвоится. В Европе численность населения падает.

Государства, за редким исключением, не могут поддерживать без миграции свою численность населения. Такими исключениями являются Исландия, Франция, Ирландия, но есть страны, которые поддерживают уровень через небольшую иммиграцию. Латвия и Литва принадлежат к государствам, где численность населения уменьшается стремительно, а Эстонии в последние годы удалось ее увеличить за счет иммиграции.

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В Латвию ежегодно въезжает 3-5 тыс. человек, в основном на работу или для воссоединения семей.

По мнению Межса, образование - очень хороший экспортный товар,

и это не очень мудрая политика, когда человек, окончивший вуз, оказывается предоставлен сам себе, хотя прожил в Латвии несколько лет.

В отсутствие программ «привязки» иностранцы, учившиеся в Латвии, быстро попадают в другие страны, например, Германию или Англию. «Разве не в ваших руках это изменить?», - спросил Межс у политиков. Он уверен, что большинство иностранных студентов уже сумели успешно интегрироваться, и государству нужно думать над тем, как удержать этих людей.

Депутат Ингмар Лидака (СЗК) задал вопрос о миграции украинцев в ЕС.

Межс считает, что украинцы могли бы сравнительно легко интегрироваться в Латвии,

работая в строительстве или в судоремонтной отрасли, и его личная точка зрения состоит в том, что несколько сотен украинцев Латвия могла бы принять, сделав для них исключение по гуманитарным соображениям.

С своей стороны Илмар Латковскис (ВЛ-ТБ/ДННЛ) отметил, что от стихийной миграции нужно переходить к управляемой, и Межс с ним согласился.