УДГМ: для предоставления латвийского гражданства Барышникову препятствий нет

Михаил Барышников
 

Михаил Барышников. Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) не усматривает препятствий для предоставления латвийского гражданства родившемуся в Латвии известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову. Об этом агентству ЛЕТА сообщил председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Илмар Латковскис.

Теперь комиссия ждет, когда Барышников явится на ее заседание, чтобы в его присутствии принять решение о продвижении этого вопроса на рассмотрение в Сейме. Латковскис сказал, что это может произойти в марте или даже раньше.

Как сообщалось, проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали несколько депутатов.

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Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии.

В соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от Управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца, добавил Латковскис.

Согласно действующему законодательству, если в парламент подано предложение рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства, парламент может передать его в комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Комиссия подготовит соответствующий проект постановления Сейма и передаст его на голосование в парламенте.

Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса «Бродский/Барышников» в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля «Письмо человеку».


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