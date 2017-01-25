Служба государственных доходов (СГД) открытой и честной работой должна восстановить свою пострадавшую в последнее время репутацию, а также более активно и жестко бороться с зарплатами «в конвертах», непоказанными доходами и мошенничеством с налогом на добавленную стоимость, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе президента, на встрече с главой СГД Илзе Цируле глава государства заявил, что СГД должна меняться и стать доверенным помощником для жителей и предпринимателей, что способствовало бы и увеличению доходов в государственном бюджете. «Налоги должны платить все, а задача СГД - работать над тем, чтобы росла мотивация к их уплате», - заявил президент.

«Государство обязано обеспечивать прогнозируемую налоговую политику, справедливо взимать налоги и тратить бюджетные поступления в интересах общества. Следует на деле доказать, что здравоохранение населению обеспечивается в должном объеме, что все работающие могут быть уверены в своей будущей пенсии», - сказал Вейонис.

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Он раскритиковал СГД за недостаточную борьбу с теневой экономикой, напомнив, что до сих пор не заведено ни одного уголовного дела о зарплатах «в конвертах»,

хотя с 2016 года за это введена уголовная ответственность.

Поскольку до сих пор прогресса нет, ответственные учреждения должны искать дополнительные инструменты по искоренению зарплат «в конвертах». Возможно, нужно ввести ответственность и для работников, которые эти зарплаты получают.

Вейонис обратил внимание Цируле на то, что важной отправной точкой в дальнейшей работе СГД будет новая налоговая стратегия и ее практическое внедрение. «Это должно стать началом новой жизни и для СГД. Латвийские предприниматели ждут от новой налоговой политики существенных улучшений и в администрировании налогов», - сказал президент.

Цируле, со своей стороны, рассказала Вейонису о результатах сбора налогов, подчеркнув, что он идет согласно плану и прогнозам.

В этом году предусмотрено собрать налогов в совокупный бюджет на 7,6% больше, чем в 2016 году. СГД намерена также активно участвовать в разработке новой налоговой стратегии.

Президент побудил СГД продолжать начатый диалог с отраслевыми и предпринимательскими организациями.

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