«Отмене налога на единственное жилье мешают последствия денационализации»

Комиссия Сейма по Мандатам, этике и заявлениям продолжает рассматривать проект об отмене налога на недвижимость на единственное жилье. Депутаты намерены утвердить эту инициативу, однако признают: реализовать ее полностью не удастся из-за последствий так называемого плана денационализации, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Как рассказывал в интервью радиостанции председатель комиссии и депутат Сейма Виталий Орлов, до 1 апреля рабочая группа министерства должна подготовить вариант, который будет предложен правительству.

«Учитывая, что к 1 апреля должны быть подготовлены изменения в налоговой политике вообще, а эти вопросы тоже касаются изменения налоговых ставок, мы будем надеяться, что инициатива будет частично поддержана и что она будет отражена в тех налоговых изменениях, которые будут представлены после 1 апреля Кабинету министров и парламенту», — сказал Орлов.

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Министерство финансов, впрочем, считает, что изменения надо проводить в кадастровой стоимости. По признанию же самого Орлова, полной реализации инициативы мешают также последстия так называемой денационализации собственности.

«Мы сделали ошибку, когда бы принят план денационализации.

Мы отдали дома, мы отдали земли, и теперь это большая проблема Риги: стоит дом, дом построен в советское время, а земля под ним — частная;

наследников, при этом, может быть несколько, поэтому эта земля еще и поделена между ними. Такая же картина в центре города, где имущество отделено от земли. Нельзя предложить модель, которая бы позволяла обложить все имущество — и квартиру, и землю — пониженной ставкой. Закон этого не позволяет, формы собственности — разные», — пояснил Орлов.

Справка

Одним из первых после обретения независимости был вопрос возврата недвижимости ее владельцам, или попросту говоря — вопрос денационализации. В январе 1992 г. вступили в силу законы о денационализации и о возвращении домовладений законным собственникам (приняты 30.10.91 г.), отобранных в сороковые годы. По данным статистики, до 1 января 1997 г. было рассмотрено 6 492 заявления, из которых 67% претендентов получили назад принадлежащую им собственность — 3 942 дома (в том числе 3 610 жилых).

Считается, что таким образом была восстановлена социальная справедливость.