Экс-глава KNAB: коррупционеры во власти «реорганизуют» любого, кто им угрожает

«Наградой» для любого антикоррупционного государственного ведомства в Латвии, делающего свою работу хорошо и добивающегося результатов, в конечном итоге станет «реорганизация». Причина — они становятся слишком опасны для сил, стоящих за латвийскими политическими партиями, рассказал в интервью программе Латвийского радио 4 «Подробности» бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис.

По словам экс-главы бюро, латвийские политические партии находятся под большим влияем своих спонсоров, которые, в свою очередь, используют их в своих интересах. Любые силы, которые этим интересам угрожают, попросту уничтожаются.

«Я по своему опыту могу сказать вот что: если какая-то из служб начинает работать более-менее или у них появляются какие-то результаты, за этим следует реорганизация. [...] Но это не реорганизация, а уничтожение сил, которые могут реально им противостоять. [...]

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Последний пример — то, что происходило с Финансовой полицией.

Они начали довольно успешно копать под людей, которые решают все денежные вопросы в стране, и быстренько была проведена «реорганизация».

Эти традиции заложило еще «Новое время» и «Единства», теперь их продолжает и госпожа [министр финансов Дана] Рейзниеце-Озола — она буквально отстранила людей от работы, по спискам. А некоторых из этих людей я знаю лично. Я с ними вместе работал, и в моем понимании — они профессионалы. Выгнали тех людей, у которых был очень большой опыт, которые соображали, что происходит и понимали, как с этим бороться», — подчеркнул Вилнитис.

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Экс-глава KNAB добавил, что ситуация с коррупцией в Латвией не меняется уже десятилетиями.

«Надо говорить и о коррупции на политическом уровне. Она есть, она видна. Послушал вчера вечером интервью нашего бывшего президента Вайры Вике-Фрейберги, которая говорила, что она в свое время это видела. И до сих пор, многие предприниматели и просто люди, которые где-то работают и что-то делают, они же тоже все это видят. Что ничего по большому счету не меняется.

Там, где есть большие деньги, принимаются нелогичные решения.

Почему они нелогичные? Нам всем понятно, почему — потому что подкупаются»,

— сказал Вилнитис.

Отметим, согласно ранее опубликованному неправительственной организацией Transparency International Ежегодному индексу восприятия коррупции, в прошлом году терпимость к коррупции в Латвии продолжала снижаться, однако ряд других государств достиг в этой области большего прогресса.