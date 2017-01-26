Госконтролер: от качества работы семейных врачей зависит всего 1% их зарплаты

Глава Госконтроля Элита Круминя
 

Глава Госконтроля Элита Круминя. Фото: Ieva Čīka / LETA

Система, предусматривающая оплату услуг семейных врачей государством, не способствует повышению качества работы семейных врачей, сказала сегодня утром в интервью передаче LNT «900 секунд» госконтролер Элита Круминя.

К такому выводу она пришла после ревизии показателей деятельности семейных врачей.

«Ситуация неблестящая, поскольку большая часть показателей невыполнена. Это показатели, относящиеся к снижению числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, скринингу рака. Мы видим, что очень много врачей нужных показателей не достигают», - сказала госконтролер.

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Также Круминя отметила, что

семейные врачи редко прибегают к профилактическим осмотрам, которые очень важны для своевременного выявления болезней.

Госконтролер обратила внимание, что семейные врачи все чаще направляют пациентов к специалистам, хотя многие манипуляции (например, извлечение серных пробок из ушей или хирургических ниток после операций) семейные врачи могут проводить самостоятельно.

Причины этого явления еще предстоит проанализировать, сказала Круминя, отметив, что

в Латвии пациенты направляются к специалистам в два раза чаще, чем в среднем по ЕС.

К тому же, как правило, это происходит в Риге, где семейные врачи являются работниками или субарендаторами в крупных медицинских учреждениях.

Госконтролер обратила внимание, что направление пациента к специалисту в случае, когда семейный врач может сам провести манипуляцию, приводит к дополнительным затратам времени и денег и увеличению очередей.

«Система оплаты также не стимулирует семейных врачей достигать качественных показателей»,

- считает Круминя.

У семейных врачей 1200-2000 пациентов, примерно 85-90% доходов формируется от фиксированного платежа за каждого пациента, и только 10-13% доходов зависят от реально проделанной работы, пояснила Круминя. И еще меньше - 1-1,3% доходов - формирует достижение качественных показателей.

«Это серьезный повод для размышлений о том, как моделью финансирования стимулировать врачей обеспечивать качество своих услуг», - отметила Круминя.

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