В Латгале и Курземе не хватает семейных врачей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

В 45 волостях Латгале и Курземе нет семейного врача, причем в 30 из них нет даже фельдшерского пункта, пишет Latvijas avīze.

Госконтроль закончил крупномасштабную ревизию амбулаторной системы здравоохранения и заключил, что в существующей ситуации в этой сфере проблемы не решит даже десятикратное увеличение финансирования.

Госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс указывает, что Минздрав в рамках реформы здравоохранения будет работать над улучшением критериев качества работы семейных врачей и обеспечением финансирования врачебных практик в соответствии с их выполнением.

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На вопрос, как будет решена проблема нехватки семейных врачей в волостях, он ответил, что самоуправление тоже ответственно за обеспечение доступности здравоохранения своим жителям и не должно только ждать, когда в Риге волостям подыщут семейных врачей.


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