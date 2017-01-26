Килис дал оценку Шадурскису: Самый непопулярный министр, терять ему нечего

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Министр образования Карлис Шадурскис предпочитает не проводить существенных реформ, но все же что-то сделать. Такую оценку его работе экс-министр образования Роберт Килис дал в интервью газете «Латвияс авизе».

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Килис допускает, что Шадурскис может ликвидировать Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), чтобы сказать, что консолидация вузов осуществлена, и чтобы больше от него в этой сфере ничего не требовали.

При этом Шадурскис выбрал консолидацию именно тех вузов, в отношении закрытия которых в отрасли высшего образования есть известное единодушие, отметил Килис.

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«Вузы, возможно, думают, что на РАПУО процесс остановится. Я тоже допускаю, что таких решений, как по РАПУО, больше не будет. Зато аккредитация программ 2019 года может быть жесткой. После нее в некоторых вузах будет так мало программ, что они умрут естественной смертью», - считает он.

Килис удивлен тем, что Шадурскис не делает большего, ведь он и без того - самый непопулярный министр, и терять ему нечего.

«Случай с РАПУО - не единственный, когда Шадурскис предпочитает что-то сделать, не проводя существенных реформ. Например, новая модель оплаты труда учителей должна была стать составной частью программы мотивации учителей. Однако Шадурскис предпочел бухгалтерскую реформу, в которой изменен фактически только вид начисления зарплат, но не суть. Не разработана система оценки качества работы учителей», - сказал он.

Килис считает, что для упорядочения сети школ в Латвии необходимы две разные системы финансирования школ:

одна - для маленьких школ и вторая - для остальных.

В свою очередь такие реформы как продление учебного года и школьное образование с шестилетнего возраста Шадурскис осуществить не сможет, так как «партнеры по коалиции испугаются политического шума, который они могут вызвать».


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