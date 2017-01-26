Рижские маршрутки за год перевезли 10,8 млн пассажиров

Предприятие «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС) в 2016 году перевезло 10,8 млн пассажиров - примерно на 4% больше, чем в 2015 году, сообщили агентству ЛЕТА его представители.

Самым популярным в прошлом году, как и в предыдущие годы, был 200-й маршрут, по которому перевезено 1,4 млн пассажиров. Далее по популярности следуют 270-й маршрут с 1,2 млн пассажиров и 216-й с чуть более 1 млн. перевезенных пассажиров. На всех этих маршрутах число пассажиров за год немного увеличилось.

Самым популярным видом билетов для поездок в маршрутках в 2016 году был э-талон на 20 поездок.

На втором месте - э-талон на 10 поездок, на третьем - на две поездки.

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РМС указывает, что с 1 января 2017 год ассортимент билетов для пассажиров маршруток расширен - теперь для поездок в них действителен также часовой билет «Карты рижанина».

Самой популярной из проведенных в прошлом году праздничных акций для пассажиров РМС была акция Дня Валентина, в которой участвовали 1885 человек. Возможностью бесплатного проезда в маршрутках РМС 1 сентября воспользовались 243 первоклассника и их родителя, в День отца - 81 пассажир.

Общий пробег маршруток РМС, как и в 2015 году, немного превысил 14 млн км.

Общая протяженность маршрутов микроавтобусов РМС в Риге составляет 452 км.

В 2015 году РМС перевезло 10,4 млн пассажиров.

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