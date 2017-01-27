И снова о пенсиях: Работай до 80 лет, получая 100 евро в месяц

Увеличение пенсионного возраста, индексации пенсий - одни из наиболее актуальных сегодня тем. Все чаще звучат мнения о том, что в старости в первую очередь стоит рассчитывать на свои силы и накопления, и лишь в последнюю – на государство. Но что делать тем, кто получает небольшую заплату, которая не позволяет делать серьезные накопления? Читатели Русского TVNET высказались на эту тему.

В Эстонию эту проблему решили - для того, чтобы обеспечить солидарность пенсий, Кабинет правительства решил изменить формулу их расчета. Теперь у эстонцев вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от количества проработанных лет.

Читатели Русского TVNET высоко оценили эстонские нововведения и раскритиковали латвийскую пенсионную систему.

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«Соседка оформляла пенсию. Её попрекнули, что очень маленькая зарплата была в 90-х и поэтому нищенская пенсия. Ещё съязвили, что надо было налоги платить, а не на «конвертах» работать.

Соседка заслуженный педагог всю жизнь преподавала математику в школе»;

«Ну а в Латвии от прожитых лет наверное будет зависеть пенсия, 100 лет – 100 евро, и голову ломать не нужно! И так 32 тысячи получают пенсии меньше 100 евро, а некоторые из этого контингента 45 - вот показатель успеха страны», - поделились они.

Ситуацию проясняет руководитель Пенсионного методического отдела Байба Фелсберга: «Для всех, кто достиг определенного пенсионного возраста, чтобы получать пенсию необходим трудовой стаж (на данный момент не менее 15 лет). Сегодня, в стране нет ни единого случая, чтобы человек получал меньше 70 евро».

Без сложных подсчетов понятно, что на одну пенсию, размер которой составляет 70 евро, выжить невозможно.

Несмотря на то, что в Латвии 322 тысяч (70%) пенсионеров получают пенсию не выше 300 евро в месяц, в составленном немецкой страховой компанией Allianz «Индексе жизнеспособности пенсий 2016» латвийская пенсионная система признана седьмой самой жизнеспособной в мире.

Удивительно, но в этом индексе латвийская пенсионная система оценена выше, чем эстонская и литовская, а также чилийская, по образцу которой она создавалась.

В Латвии более 460 тысяч пенсионеров по возрасту. Это 286 пенсионеров на 1000 жителей. Из них более чем 20 000 человек получают пенсии ниже 100 евро. Не совсем понятно, как при таких показателях латвийские пенсии вошли в топ «самых жизнеспособных».

Демограф Илмарс Межс считает, что

если сегодня ничего не менять в государстве, то отрицательный баланс демографии угробит страну и пенсионную систему.

«Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», - прокомментировал он.

На эту тему высказался и экономист Олег Красноперов, который уверен - сегодня следует ориентироваться на отрасли с высокими зарплатами, в качестве примера приводя сферу воздушного транспорта, где средняя зарплата составляет 2055 евро, и программирование со средней зарплатой 1443 евро. «Если мы будем и дальше создавать рабочие места в отраслях с низкими заплатами, то как же нам стать страной с высоким уровнем благосостояния?», - продолжает он.

Но настоящее негодование общественности вызвала фраза экономиста о том, что пенсионный возраст - это устаревшее понятие, от которого надо отказаться. «Дело в том, что физическая работа сейчас по максимуму автоматизирована, люди стали жить дольше благодаря современным методам лечения и диагностики.

То есть у нас есть все, чтобы создавать что-то своей головой в любом возрасте. Поэтому надо дать возможность людям работать и до 70 и до 80 лет, если им этого хочется».

Об этом Русский TVNET писал в статье «Экономист: пенсионный возраст – это устаревшее понятие; работать можно и в 80 лет».

Читатели справедливо отметили, что если латвийцы последуют его совету об ориентации на отрасли с высокими зарплатами и бросят все силы на освоение, например, информационных технологий, убирать дворы, лечить больных, разделывать рыбу и продавать нам продукты будет некому.

«Медсестры и лаборанты получают 500 евро до уплаты налогов, а санитарки минималку. Им тоже до 80 работать?»;

«Пусть объявления о рабочих местах посмотрит, работодатели предпочитают до 35 максимум, после 45 нормальную работу найти не возможно. Только кассиром в Максиму возьмут»;

«Тяжелый физический труд во многих сферах никто не отменял и техникой не заменял. Уже людям старше 50 с букетом болезней тяжело работать дворниками, слесарями-сантехниками в предприятиях по обслуживанию домов (побегайте с 1 на 5 этажи при авариях и заменах труб вместе с рабочими материалами по 20 раз туда-сюда и еще в подвал), электриками, когда от одышки и других проблем с дыханием уже на высоте 2 метра голова кружится. Что уж говорить про пожарных, автомехаников, и представителей еще ряда профессий»;

"Надо дать возможность, если человек хочет работать в 80. Хочет или вынужден, чтобы не сдохнуть от голода? Это разные вещи!

В какой стране живет этот экономист? Явно не в Латвии. У меня, как у всех, было 2 бабушки 2 дедушки, и ни один из них не дожил до 80, а отец и до 55 не дотянул. И вспоминая их, я даже не могу представить, что кроме отца кто-то из них был в состоянии работать. О чем говорит этот человек?", - прокомментировали они.

Еще одна читательница, которая пожелала остаться анонимной, рассказала свою историю:

«Я программист, мне 54 года. Учусь всю жизнь. И сейчас на курсах в дополнение к переполненому рабочему дню. Прекрасно понимаю, что уже сейчас я не дотягиваю я до тех, кому 30 - 40 лет... сил не хватает. Хочу на пенсию и к внукам. Парнишка-«экономист» явно жизни не знает, без опыта и мозгов. Думать надо как обеспечить молодежь в Латвии работой. Работой с достойной зарплатой (наши дети из Латвии сбежали, но, не против вернуться если будет работа). Латвии нужен тот, кто даст людям работу, а не увеличит пенсионный возраст, чтобы содержать подобных «лже-экономистов» банка Латвии.

Если честно, на пенсию мы и не надеямся - все наши налоги уже растрачены, а молодежи в стране практически не осталось».

Еще менее оптимистично настроен инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис. «Тот факт, что наши родители получают хоть какую-то пенсию - это наша плата за свободу, которую они нам подарили.

Нам же, тем более молодому поколению, не на что рассчитывать в будущем. Нам либо придется работать до смерти, либо жить на те деньги, которые нам удалось накопить самим»,

- комментирует он.

А что вы думаете по данному поводу? Свои мнения пишите в комментариях!





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