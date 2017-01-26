В Риге за год контролеры собрали с «зайцев» 426 тыс. евро

Муниципальное транспортное предприятие «Ригас сатиксме» в прошлом году поймано в столичном общественном транспорте 67 058 безбилетников, с которых взысканы штрафы в размере 462 065 евро.

Почти половина «зайцев», или 32 228, выловлено в автобусах. В троллейбусах поймано 21 500 пассажиров без билетов, в трамваях - 13 330.

В 2016 году оштрафовано на 3826 меньше безбилетников, чем в 2015-м.

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В прошлом году в рижском общественном транспорте проведено 260 405 проверок, что на 9774 меньше, чем в 2015 году (270 179).

Больше всего безбилетников выявлено в автобусах 3-го маршрута - 6792 человека.