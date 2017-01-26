Посол: латвийское судно арестовано за возможный нелегальный лов крабов

Латвийское судно «Senators» арестовано за возможный нелегальный лов снежных крабов на континентальном шельфе Норвегии, заявил посол Норвегии в Латвии Стейнар Эгил Хаген.

Он пояснил, что Норвегия может лицензировать вылов снежных крабов на континентальном шельфе, а ЕС и Латвия без ведома Норвегии такие лицензии выдавать не могут. Соглашение о ловле в регионе Шпицберген (Свальбард) не относится к континентальному шельфу. Четко установлены территории, на которых вылов возможен, сказал посол.

Норвегия выступает за то, чтобы латвийские суда участвовали в легальной и регулируемой ловле снежных крабов на континентальном шельфе на основании соглашения между ЕС и Норвегией, но ЕС не проявил к этому интереса.

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Посол отметил, что конкретное латвийское судно было арестовано за аналогичное нарушение уже ранее, в сентябре прошлого года.

Как сообшалось, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вручило посольству Норвегии ноту с просьбой освободить латвийское рыболовное судно, задержанное властями этой страны за лов снежного краба.

Как агентству ЛЕТА заявил пресс-секретарь министерства Раймонд Янсонс, также в ноте содержится просьба не препятствовать лову, который ведется в соответствии с международными соглашениями.

Он сослался на правовые документы, в том числе на заключенный в 1980 году Европейским сообществом и Норвегией договор о рыболовстве, согласно которому каждый год стороны дискутируют о правах на лов, в том числе о правах судов стран ЕС на лов в водах, которые не являются водами ЕС, включая лов в водах архипелага Шпицберген (Свальбард).

Также Янсонс напомнил, что Парижский договор 1920 года предусматривает недискриминационной подход к рыболовным ресурсам.

В связи с этим случаем МИД намерен обратиться к Еврокомиссии.

Как сообщалось, в связи с выловом снежных крабов на территории Норвегии, в водах Шпицбергена (Свальбарда), арестовано латвийское судно «Senators». Об этом сообщил агентству ЛЕТА представитель Ассоциации по вылову крабов ЕС Дидзис Шмитс.

Как сообщает «The Independent Barents Observer», латвийское судно было задержано на прошлой неделе за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны «Senators» был доставлен к берегу и передан полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным. По мнению Шмитса, действия норвежских властей нарушают принцип недискриминации, установленный Парижским договором 1920 года.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Шмитс называет происшедшее откровенным нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии, причем не только против Латвии, но и ЕС целом. По его словам, дело может дойти до международного суда.

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