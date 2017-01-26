Синоптики пообещали туманную и теплую пятницу

В ночь на пятницу, как и днем, местами в Латвии, главным образом в восточных районах, ожидается туман.

Сохранится преимущественно облачная погода, местами возможны мелкие осадки. Дороги обледенеют.

Ночью будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, а температура воздуха составит -1..+3 градуса. Днем ожидаются слабый ветер и безветрие, а столбик термометра поднимется до отметки в 0..+5 градусов.

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В Риге в пятницу значительных осадков синоптики не прогнозируют. Западный, северо-западный ветер стихнет, а температура воздуха составит от +1 градуса ночью до +3 градусов днем.