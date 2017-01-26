«Грипп опасен для всех». Советы экспертов по профилактике заразы

С начала этого года эпидемия гриппа унесла уже семь жизней, и сейчас она в самом разгаре. В группе риска не только дети и пожилые люди — опасная инфекция может вызывать тяжелые осложнения даже у молодых и здоровых людей. Как уберечься от гриппа и кого этот коварный вирус атакует в первую очередь? На эти и другие вопросы в программе Латвийского радио 4 «День за днем» ответили эксперты из области инфектологии и фармацевтики.

Как указал в эфире радиостанции директор Департамента профилактики, анализа риска распространения инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков, в этом году эпидения гриппа в Латвии началась раньше обычного, и кончится вряд ли скоро – на спад заболеваемость должна пойти лишь через месяц, а то и позже.

«Массовый подъем заболеваемости произошел в этом году раньше, уже во вторую неделю января. Есть такой характерный пороговый показатель – когда в течение недели обратилось за медпомощью 100 пациентов на 100 тысяч жителей. Об этом мы узнаём благодаря нашим уважаемым семейным врачам, участвующим в мониторинге. 70 семейных врачей еженедельно поставляют данные – сколько человек обратилось с гриппом, а сколько с ОРВИ. Согласно полученным нами данным, эпидемический порог было превышен на две недели раньше обычного», – рассказал Перевощиков.

Реклама

По словам специалиста,

обычно подъем заболеваемости длится около трех недель, пока она не достигнет своего пика.

Затем происходит снижение, но не столь резкое.

Радиоэфир

«Мы прогнозируем, что, если ничего не произойдет, то максимальная заболеваемость придется на текущую неделю, а на следующей уже будет снижение.

Это в случае, если ничего не изменится, и течение гриппа будет таким же как в другие годы. Но в течение еще 4-5 недель будет еще очень высокая заболеваемость, а потом еще «хвост» этой эпидемии сохранится и будет сохраняться довольно долго – максимально общая протяженность эпидемии может растянуться даже до 12 недель», — предостерег инфектолог.

Перевощиков подчеркнул, что

в Феврале вероятность заразиться гриппом останется высокой.

К тому же возможна вторая волна заболеваемости: если сменится возбудитель инфекции – получит распространение другой подтип вируса гриппа.

«Обычно наблюдается еще небольшая вторая волна, связанная с гриппом В. Грипп типа А вызывает основную волну заболевания», — пояснил он.

Специалист также напомнил, что грипп приходит не моментально — зараженный вирусом человек об этом может не знать до появяления первых симптомов. И заражать других.

«Инкубационный период может быть до трех-четырех дней.

Человек чувствует себя здоровым за сутки до появления симптомов, но он уже заразен — вирус проник в клетки эпителия, дыхательных путей, он начал размножаться, еще не размножился до такой степени, чтобы появилась температура.

Но клетки, которые производят этот вирус, уже выделяются. Мы разговариваем, и происходит выделение, а человек не знает, что он заражен. [...] При обычном разговоре вирус гриппа распространяется в пределах одного метра», — отметил инфектолог.

Перевощиков указал и на бессмысленность попыток лечения гриппа антибиотиками — препарат должен назначать только врач.

«Грипп — это вирус, против него не действуют антибиотики; они работают против бактерий — это более крупные микроорганизмы, а против вирусов они никак не работают.

Вирус проникает в организм человека через верхние дыхательные пути и проникает в клетки слизистой оболочки. Он проникает внутрь клетки, порабощает их, эта клетка уже не вырабатывает вещества, которые необходимы человеку; она вырабаетывает вирионы — вирус, в большом количестве, который выделяется и наружу. Происходит массовая гибель верхних дыхательных путей, выделение вируса. Здесь надо понять, что антибиотики действовать не будут. Но есть

очень специфические вещества, которых очень мало, одно из них — ингибитор нейраминидаза, которое предотвращает размножение вируса. Но это средство надо назначать в течение 48 часов, тогда оно будет эффективно»,

— рассказал Перевощиков.

Он особенно отметил — если у человека есть хронические заболевания, он должен максимально быстро связаться с врачом, чтобы тот описал состояния и при необходимости выписал рецепт на этот препарат. Специалист также призвал не забывать, что в период эпидемии гриппа вызов семейного врача частично оплачивается государством.

В свою очередь сертифицированный фармацевт Ольга Кучерова указала на важность профилактики гриппа — готовиться к эпидении нужно загодя. Впрочем, некоторые меры не поздно принимать и сейчас.

«Человек приходит в аптеку и вопрос один: дайте мне что-нибудь от простуды. Но если по-честному — это не рабоатет. Человек должен сам о себе позаботиться и уточнить свои симптомы и назвать их.

Первое, что нужно сделать — запастись средствами профилактики. В первую очередь я бы хотела сказать о мазях, потому что грипп передается воздушно-капельным путем. В аптеках есть та же оксолиновая мазь для детей от 2 лет и взрослых; есть «Вирогель» на эфирных маслах; выходя на улицу, заходя в какие-то помещения, где много людей, просто помазать слизистую носа — и это будет профилкактика, которая не потребует много времени и денег. Сначала человек должен позаботиться о себе сам», — настояла фармацевт.

Крайне важно соблюдать и элементарные правила гигиены. Об этом напомнил третий гость студии, магистр медицинской физики Максим Юпитс. Специалист, в частности, призвал жителей как можно чаще мыть руки, избегать контактов с зараженными людьми, а также проветривать помещения.

Еще по этой теме