Министр: пенсионная система Латвии проверена на прочность кризисом 2009 года

Янис Рейрс
 

Янис Рейрс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Пенсионная система — это единственная система в Латвии, достойно пережившая тяжелейший кризис 2009 года. Такое мнение выразил глава Министерства благосостояния Латвии Янис Рейрс, передает Служба новостей Латвийского радио.

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На пресс-конференции, посвященной результатам работы пенсионных фондов Латвии в прошлом году, министр отметил, что стабильность пенсионной системы Латвии не вызывает сомнений.

Есть сложности с объемами социальных взносов, но не с системой в целом. Она была проверена на прочность во время кризиса 2009 года.

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«Мы были на самом дне этого кризиса, и единственная система, которая выжила — это как раз пенсионная система.

Выплаты не прекращались ни на неделю, ни на минуту! Каждый пенсионер получал свою пенсию. Задерживались зарплаты в учреждениях, в частном бизнесе, но пенсионеры получали пенсии в срок. Система оказалась в самом жутчайшем кризисе, и пережила его», — сказал Рейрс.

Министр, впрочем, добавил, что уже в 2019 году пенсионная система столкнется с дефицитом.

«Сейчас образуются накопления, но из-за некоторых изменений в бюджете в 2019 году будет дефицит. Правительство будет думать, как его закрывать. Дефицит небольшой, но он есть», — признал Рейрс.

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