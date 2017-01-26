Министр: пенсионная система Латвии проверена на прочность кризисом 2009 года

Пенсионная система — это единственная система в Латвии, достойно пережившая тяжелейший кризис 2009 года. Такое мнение выразил глава Министерства благосостояния Латвии Янис Рейрс, передает Служба новостей Латвийского радио.
- Экономист: пенсионный возраст – это устаревшее понятие; работать можно и в 80 лет вчера
- Госконтроль готовится «встряхнуть» проверкой здравоохранение и пенсионную систему 24 января 2017 г.
- Эстонские пенсии будут зависеть не от зарплаты, а от стажа. А когда в Латвии? 19 января 2017 г.
- Минфин: отмена налога с пенсий вызовет негативное фискальное влияние 18 января 2017 г.
- Рунгайнис: смиритесь уже - пенсий не будет. И завозных дикарей тоже! 18 января 2017 г.
- Латвийцы не верят в пенсионную систему, но хотят получать 900 евро в месяц 18 января 2017 г.
На пресс-конференции, посвященной результатам работы пенсионных фондов Латвии в прошлом году, министр отметил, что стабильность пенсионной системы Латвии не вызывает сомнений.
Есть сложности с объемами социальных взносов, но не с системой в целом. Она была проверена на прочность во время кризиса 2009 года.
Более подробно слушайте в записи передачи
«Мы были на самом дне этого кризиса, и единственная система, которая выжила — это как раз пенсионная система.
Выплаты не прекращались ни на неделю, ни на минуту! Каждый пенсионер получал свою пенсию. Задерживались зарплаты в учреждениях, в частном бизнесе, но пенсионеры получали пенсии в срок. Система оказалась в самом жутчайшем кризисе, и пережила его», — сказал Рейрс.
Министр, впрочем, добавил, что уже в 2019 году пенсионная система столкнется с дефицитом.
«Сейчас образуются накопления, но из-за некоторых изменений в бюджете в 2019 году будет дефицит. Правительство будет думать, как его закрывать. Дефицит небольшой, но он есть», — признал Рейрс.Еще по этой теме