Глава СГД: ротации в высшем руководстве службы не планируются

Илзе Цируле
 

Илзе Цируле. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ротации в высшем руководстве Службы государственных доходов (СГД) в ближайшее время не планируются, заявила Латвийскому радио генеральный директор СГД Илзе Цируле.

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Она добавила, что весной никаких важных перемен не ожидается, чтобы учреждение могло стабилизироваться и активно работать на достижение результата.

Цируле напомнила, что сейчас СГД работает над сокращением штатных мест. Это требует перестройки всех рабочих процессов, изменения внутренней структуры. С мая до конца года было ликвидировано 220 штатных мест, в этом году планируется ликвидировать еще 330.

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Меньше работников требуется для приема деклараций, но есть другие области, где нужны новые навыки - например, контроль электронной коммерции. Этим будет заниматься команда молодых мужчин, сказала Цируле.

В должность новая гендиректор вступила 14 ноября прошлого года.

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