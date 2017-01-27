Новый командующий НВС: агрессор не может победить без поддержки народа

У Латвии может не быть мощной военной техники, но страна будет защищена, если у нее будет такая воля и агрессор не получит поддержку, заявил в интервью «Неаткарига» новый командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

По его мнению, намного важнее наличия техники стремление защитить свою землю. «Как показывает опыт военных конфликтов, если агрессор не получает поддержки оккупированного народа, рано или поздно он проиграет», - заявил Калниньш.

По его словам, главная забота командующего будет заключаться в том, чтобы солдат был морально и физически подготовлен, даже если он не полностью экипирован.

«Главное, чтобы была стопроцентная уверенность в том, что он делает»,

- сказал генерал-майор.

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С точки зрения Калниньша, обществу не надо впадать в панику. «Все, не только военные и земессарги, мы должны быть уверены, что можем полагаться на коллективную оборону - НАТО. Уровень угрозы не настолько высок, чтобы впадать в панику», - сказал командующий. При это агрессивное развитие российской армии «не дает мне право снижать требования к вооруженным силам».

С точки зрения Калниньша, огромной ошибкой Латвии было непротивление советской оккупации в 1940 году, что оказало деградирующее влияние на нацию - «мы все еще боремся с комплексом неполноценности».