Социальная истерия: как уехать за границу всей семьей и не потерять ребенка?

О плюсах жизни за границей рассказано уже очень много и спорить с тем, что там (в развитых Европейских государствах) жить легче, мы не станем. Но у всего есть оборотная сторона. И одно из ее проявлений — это так называемая ювеналка. С угрозой потерять за границей ребенка сталкиваются в той или иной степени очень многие наши земляки. Причем попасть в поле зрения социальной службы можно за сущий пустяк. О своем опыте рассказала бывшая даугавпилчанка (а ныне постоянная жительница Великобритании) Алина (имя по ее просьбе изменено).
«Я переехала в Англию очень давно — почти сразу после окончания университета. Помыкалась по городу, работы более менее нормально оплачиваемой не нашла. В какой-то момент предложили через знакомых устроить в Молодежный отдел в думе, но я была очень молодая и хотелось новых горизонтов. Вот и уехала. Там вскоре вышла замуж. Он рижанин, тоже уехавший на заработки. Родилась дочка — Лизонька. Она у нас очень нежная и впечатлительная, и очень спокойная. Совсем маленькой она особо не капризничала, и сейчас с ней тоже очень легко обо всем договорится (ей 5 лет). Естественно,
имея такого ребенка, и спокойную обстановку в семье, мы и подумать не могли, что можем столкнуться с проблемами.
Да еще из-за такого!..
Все началось с того, что мы в очередной раз собрались летом поехать на родину. В Даугавпилсе мои родители. Мы каждое лето приезжаем, чтобы дочка бабушку с дедушкой не забыла. Никогда проблем не было. Мы с Лизкой собрали чемоданы (папа наш остался работать), я в ее саду-школе
за несколько дней заранее написала заявление о том, что прошу отпустить дочку в пятницу на 2 часа раньше окончания занятий, потому что нам надо успеть на самолет.
Это был как раз последний день перед каникулами. Пришла за ней в пятницу, и тут началось... Учительница вместе с еще какой-то сотрудницей наехали на меня за то, что я слишком часто забираю ребенка раньше времени и нарушаю учебный процесс. Сразу поясню: слишком часто — это два раза. В том году весной мы еще возили дочку в Диснейленд во Францию на ее день рождения, поэтому тоже писали просьбу отпустить ее (в том случае на день раньше).
Рассказали мне, какая я плохая мать, лишаю ребенка возможности нормально учиться и посещать занятия, это может сказаться на ее будущем и т. д.
И в конце заявили, что сообщат о моем самоуправстве в отношении дочери социальным службам! Я прямо опешила. Попыталась им объяснить, что мы ведь не прогуливали. Но меня не услышали (точнее не захотели услышать). Я так разозлилась тогда, что забрала ребенка и мы уехали в аэропорт. А потом
тряслась все время в Латвии, что у меня заберут дочку прямо в аэропорту.
По приезде пришлось нанимать адвоката, чтобы он разрулил ситуацию. Удовольствие это не дешевое. И на нас теперь вообще в этом учебном заведении смотрят как на семью извергов, которые издеваются над собственным ребенком. За нами теперь следят куда пристальней. Такое ощущение, что прямо ждут, что мы снова что-то сделаем не так.»
Стоит добавить, что к посещению детьми занятий в детском саду и в школе так же серьезно подходят и немцы. Несмотря на то, что в Германии очень любят детей, и для них создают максимально комфортные и безопасные условия, в плане обязанностей детей они непреклонны. Ребенок ОБЯЗАН посещать занятия, если уж его в учебное заведение отдали.
Забрать сына или дочь даже на час раньше (если у тебя, например, рабочий график так совпадает), ты не можешь.
Приходить нужно ровно в 17.00 (или другое время, в которое занятия заканчиваются). Придешь на 15 минут раньше — тебе сделают замечание. И, дай Бог, чтобы их не накопилось слишком много. В поле зрения социальных служб ты попадешь сразу. Немцы, как рассказала нам другая бывшая даугавпилчанка Диана, которая последние 5 лет живет в Германии, все всегда проверяют. Не как у нас — могут прийти, а могут — нет. Там они придут и оценят все.
Если ты получаешь социальное пособие, придут к тебе домой проверить, насколько бедно ты живешь ( и не один раз),
если пишешь прошение на выделение денег на покупку мебели (так у них тоже можно) — придут и проверят, действительно ли тебе не хватает кровати или шкафа. Так же и с детьми. Если что-то идет не так, как должно, они проверят почему так происходит.
В народе ходит много страшных историй о том, как у наших земляков за границей отбирают детей. Некоторые рассказывают чуть ли об отлаженной системе, когда «белых» детей приезжих мигрантов (европейской внешности) специально под разными предлогами отбирают у родителей, чтобы отдать бездетным немецким парам. Но официального подтверждения этим заявлениям нет.
Ювенальная истерия давно охватила почти всю Европу. И, выезжая за границу, не стоит забывать об этом факте.